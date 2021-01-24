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Anasayfa Yazarlar Kardeşcan tek
Kardeşcan tek ERGUN ONARIR Kardeşcan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.01.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında April One, Magic Apple, Power By Fire ve Hasanefe öncelikli isimler. King Winner yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Özçocuk, Yarımada, eküri destekli Kuğu Güzeli, Alganhan, İradelıyıldız ve Biceroğlu arasında düğüm çözülür. 3.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Hızlı Asiye, Ayduru ve Göldem öne çıkıyor. Sinoplu Merve sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: "Şehit Gazeteci Hasan Tahsin" grup yarışını ekürisinin desteğini alan Kardeşcan'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Tayların orta mesafe 13 handikap yarışında Rüzgar Çocuk ve By Nusret ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Öykü Sultan, Determinant, Şirinyer Pınarı, Despina ve Beautiful House birincilik adaylarım.

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