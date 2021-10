1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Çakırsultan ve Günsalar öne çıkan isimler. Büyük Kenan ve Cankatan yeri olanlara.

2.AYAK: Kısrakların çimdeki 3 şartlı yarışında Güzel Çocuk, Gelkız, Kır Kumru, Ezhanım ve Hazinem arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında önceliği White Spear'a veriyorum.

Babaoktay ve Alata ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.

4.AYAK: Arap taylarının çimdeki kısa vade 8 yarışını formunu ilerleten Tekaşkım'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların çim pistteki maiden yarışında Deli Osman, Külünçegüzeli, Fallu ve Atmaca birinciliğe göz diken taylar.

6.AYAK: Tayların kapanıştaki 14 handikap yarışında West Side Glory, We Will Succeed, Epsilon, Stil Winner, Enginbey ve King Of Solid birincilik adaylarım.

