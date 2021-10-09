1.AYAK: Arap taylarının çimdeki 3 şartlı yarışında Kumral Ada, Egelikız, Baba Ozan ve Mavi Gece öne çıkan isimler. Yürekli Çocuk sürprizde.

2.AYAK: Yarış kazanamamış tayların çim yarışında Fleur, Ralala, Forza Toccet ve Torokoviç çekişmesine Açık Ara da katılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin kısa vade 8 yarışında Nestor, Hard Blood ve Utkunun Kızı öncelikle yazılmalı. Kara Mahmet sürpriz kovalıyor, dikkat!

4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Aşan Aşan, Deep Delight, Adem Ağa ve Lady Lopez birinciliğe daha yakın taylar. Kupa Onlusu yeri olanlara.

5.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında formunu geliştiren La Plata birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek geçilebilir.

6.AYAK: Arapların uzun mesafeli kapanış koşusunda Cevahirtay, Serdengeçer ve Kıvraktay arasında birincilik düğümü çözülür. İyi şanslar.