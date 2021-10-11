1.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında Kıyıcı, Salvatore, Alkattan, Seydiali, Çaptuğ ve Gündüzdüşü öne çıkan isimler. Tekinci yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Acıdilli Fatih, Kutup, Kayabert, Camuzdevranı ve Dalbastı biirinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında güzel formunu daha da geliştiren Ozgan birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Anayurt, Beratbey, Emirsoy ve Ortaylı arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan safkanların 1 şartlı yarışında Grand Mission, Steps Of Iron ve Zorro birinciliği hedefleyen taylar.

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış tayların 19 şartlı yarışında ilk şansı Munnings Song'a veriyorum. Bartubey rakip olarak dikkate alınmalı. Bol şanslar.