1.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap kapışmasında Gündüzbaba, Ortaylı, Dörtnalbeyi, Eymenağa, Olgunalp ve Altın Zele öne çıkan isimler.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Oğlum Ferhat, Kelemerlibey, Dodurga ve Dağın Ateşi birinciliği hedef yapan taylar.

3.AYAK: Dişi tayların uzun mesafeli çim yarışında Earth And Gray, Excevation, La Plata, As De Pique ve Run For Mather birincilik adaylarım.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade 8 yarışında geçilmezliğini sürdüren Soner Bey birinciliğin en güçlü adayı. Tek geçilebilir.

5.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Siempre, Sarperhan ve El Mascalero öncelikle yazılmalı. Karamürselli ve Eğil Ateşi yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Haşmet ve Karacalar rakiplerine oranla daha hazırlıklı taylar. Bu ikili ayrımsız yazılmalı. Bol şanslar.