Altyapılarda görev yapan antrenörler yaptıkları işin meslekten sayılmasını isteyerek bu konuda destek bekliyorlar.

Amatör kulüplerdeki ve altyapılardaki sorunlar saymakla bitmiyor. Bununla ilgili de birkaç gündür antrenörlerin sıkıntılarını aktarmaya çalıştık. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye yönelik destek çağrısında bulunan antrenörler kendilerinin de unutulmaması gerektiğini serzenişte bulunuyorlar. Türk futboluna iyi bireyler, ahlaklı futbolcular yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda yaptıkların işin meslek sayılmadığını söyleyen altyapı antrenörleri, "Yetkililerden altyapılara ve antrenörlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diyerek çağrıda bulunuyorlar. Bugüne kadar birçok profesyonel takıma oyuncu yetiştiren altyapı takımlarının hocaları, "Bizler çocukların yeri geldiğinde babası, ağabeyi, kardeşi oluyoruz. Ne kadar kutsal bir mesleği yerine getirdiğimizi düşünsek de bizim yaptığımız iş meslekten sayılmıyor" diyorlar.



FUTBOL ALTYAPIYLA KALKINIR

Kemalpaşa 1923 Kulübü altyapı sorumlusu Özay Yücel, "Eğer amatöre ve altyapıya değer verilirse futbolumuz kesinlikle kalkınır" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bizim ülkemizde futbol maalesef Süper Lig ekseninde dönüyor. Amatöre verilecek her destek ülkeye yararlı, ahlaklı futbolcuların yetişmesinin yanında, Türk futboluna da binlerce oyuncunun kazandırılmasını sağlayacaktır. O zaman gerçekten bir futbol ülkesi oluruz. Bir antrenör aynı zamanda malzemeci, şoför ve abi-baba olur. Ancak buna rağmen hala meslek olarak görülmüyor."



BİZ GELECEK SUNUYORUZ

Bornova Evka 3 Spor altyapı sorumlusu Ümit Arslan, "Amatör olmadan profesyonel olunmaz düşüncesindeyim" diyerek yetkililerden destek istiyor. " Türk futboluna iyi bireyler, ahlaklı futbolcular yetiştirme gayretindeyiz" diyen Arslan, "İmkansızlıklar içinde mücadele veriyoruz. Bizlere ne kadar imkan tanınırsa geleceğe o kadar ışık katabiliriz. Yetkililerden ve profesyonel takımlardan amatör altyapılarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Meslek olarak görülmeyen altyapı antrenörlüğünün meslek statüsüne alınmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.