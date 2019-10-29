G.Saray çok uzun zamandır takım olarak kötü oynuyor. Aslında oynamaktan ziyade mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü oynadığı pek bir şey yok. Ve buna sebebiyet veren Fatih Hoca’nnı itirafında olduğu gibi bu duruma göz göre göre gelindi Bu yazıyı okumaya başlayan G.Saraylılara soralım.

Beşiktaş maçı öncesinde 11'deki oyuncularından hangilerinin yokluğu sizi endişelendirirdi?

Hangileri yanlış bir soru değil mi? Haklısınız, birden fazla isim söylemek çok zor. Sanırım sadece Muslera. İkinci bir seçenek zorlama olacaktır. Yani Fatih Hoca diğer 10 kişiden kimi keserse kessin sorun olmazdı herhalde.

Soruyu değiştirelim. Peki sizce kim oynamamalıydı? Yine haklısınız, çünkü bu kez de "kimler?" demeliydik. İşte sorun da burada zaten. G.Saray çok uzun zamandır takım olarak kötü oynuyor. Aslında oynamaktan ziyade mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü oynadığı pek bir şey yok. Ve buna sebep olan Fatih Hoca maç sonrasındaki itirafında olduğu gibi tüm bunları göz göre göre yaptı.



VAHiM iFADELER

Fatih Hoca'nın sözlerinin satır aralarında çok vahim ifadeler var.

Herkesin gördüğü yanlışlıkların kendisinin de farkında olduğunu itiraf ediyor mesela. Belki de teknik direktörlük kariyerindeki en acı itiraflarıydı bunlar. Çünkü Fatih Hoca, 9 haftalık süreçte belki de yine teknik direktörlük kariyerinin en tekdüze, en hatalı, en verimsiz dönemine imza attı.

Açıklamalarındaki en acı ifade ise yerli futbolculara yönelik.

"Bazı oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra onları daha çok göreceksiniz. 17, 18 yaşındakileri bile görebilirsiniz." Ne acı değil mi? Bir tarafta bir şey oynamadıkları halde sürekli oynatılan bir topluluk var. Sınırları, yetenekleri, çabaları hatta ve hatta davranışları aynı düzeyde seyretse de sürekli şans buldular.

Fakat olmadığı halde onlardan süper güçlerini ortaya koymaları beklendi. Belhanda'nın bir telefon kulübesi bulup formasını çıkartınca uçacak hali yok halbuki. Feghouli'nin de maskesini takıp rakip kaleye ağ ata ata gitmesini mi bekledi bilinmez. Biri Clark Kent öteki de Peter Parker. Yani şans bulamayan gençlere veya oynamayanlara göre artıları belki de sadece maddi olarak kazandıkları.

Sadece ikisi de değil elbet. Yazının girişinde de dediğimiz gibi takımın geneli bu durumda.

Bundan sonrası mı? G.Saray için hiç kolay olmayacak. Görünen o ki gelecek haftadan itibaren oynamayanlar daha çok şans bulacak. Bunun daha olumlu bir tablo sunacağı kesin. Çünkü bundan kötüsü olmaz herhalde.

Fakat "Seneye yeni bir takım kurmak zorundayız" diyor ya hani.

İşte o kısmı çok sancılı geçecek.

Önce birileri gitmeli ki yerlerine birileri gelsin. Bakalım, bekleyip göreceğiz.

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