Kayserispor yenildi ama Emre gibi genç bir yeteneği kazandı. 15 yaşındaki Emre golüyle tarihe geçerken asisti ise 17 yaşındaki Nurettin yaptı. Tüm o zirve yarışı, VAR meselesi arasında asıl konuşmamız gereken aslında bu. Gençleri kazanarak kazanmak

2000'lerin başında İzmirspor'dan F.Bahçe'ye giden Semih Şentürk ile yaptığımız bir röportajda şöyle demişti. "F.Bahçe formasıyla gol atıp adımı duyurmak istiyorum.

Başlangıç için bir gol yeter. Sonra formayı bırakmam." Semih bu sözleri söylediğinde 18-19 yaşlarındaydı.

Ve dediği golü de attı.

Ama bu gol ona hiç yetmedi. Hatta ondan sonraki niceleri de. Literatüre "Genç Semih" olarak geçse de o aslında en verimli olacağı dönemlerde yedek kulübesinde oturtuldu.

Yılmadı, yedek kulübesinden gelip attı. Bu sefer de "Nöbetçi golcü" dediler. Fakat o goller de yetmedi.

Mahkemeye gidip adını "Cristian Carlos Semih De Souza" şeklinde değiştirseydi yeterdi halbuki. Üstelik gol kralı bile oldu ama kimse onu "Kral" diye anmadı. Yıllar sonra bir başka röportajında "Nöbetçi değil gerçek golcüyüm" dese de aynı anlayış devam etti. Hangi anlayış mı?

Altyapıya ve gençlere bakış açımız.



KARAMAN DOĞRU DİYOR



Geçtiğimiz hafta teknik direktör Hikmet Karaman'ın ülke futboluna dair gazetemize yaptığı yorum çok doğru. Evet kurtuluş altyapıda.

Üstelik örnekler de ortada. Ozan, Cengiz, Çağlar, Enes, Yusuf ve diğerlerinin yaptıkları ortada. Misal Ozan Kabak'ın nasıl parladığı ortada.

Ona güvenip Devler Ligi'nde formayı veren Fatih Hoca'nın bu sezon tam tersi bir yöntemi seçerek nasıl yanıldığı ortada. Birkaç gündür Kayserisporlu Emre Demir'i konuşuyoruz.

Belki Kayseri kaybetti ama Emre gibi bir yeteneği kazandı.

Henüz 15 yaşında. G.Birliği'ne attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu. Emre'ye pası veren Nurettin'in yaşı ise 17. Ne güzel bir tablo değil mi? Şampiyonluk mücadelesi, VAR sistemi, hakem kararları, değişen sistemler gibi tüm konu başlıklarının arasına katmamız ve konuşmamız gereken aslında bu tablo. Yani diğerlerini de kazanmak.

Yani onları bulup kazanarak kazanmak.

"Kimse bunu yapmıyor" demiyorum.

Yapma gayretinde olanları ve süre bulanları biliyorsunuz. Evet çaba var ama yeterli değil. Yetenekleri kulübede tutmanın hatta tribünlerde oturtmanın kimseye faydası yok. Erling Haaland... Bu sezonunun Avrupa'daki en golcü oyuncusu. Yaşı henüz 19. Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen Norveçli yıldız lig, kupa, Avrupa üçgeninde 18 maçta 26 gol attı. Bu sezon 5 kez hat-trick yaptı. Ligde 3, Devler Ligi ve kupada 1'er kez. Yakında adını daha da çok duyacağız. Gelecek sezon bir Avrupa devinde oynamasına kesin gözle bakılıyor. Haaland Salzburg'un gününü kurtardığı gibi geleceğini de kurtaracak. Bizde de Haaland gibi yetenekler yok mu?

Çooook. Ama bu yetenekleri "Bir varmış bir yokmuş" diye sunarsanız o masal olur. Ve çoğu masalda olduğu gibi gerçekliğini yitirir.