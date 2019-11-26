Bu hafta deplasman takımlarının zafer haftasıydı. Bu tabloda Başakşehir ile Göztepe’nin galibiyetleri diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Başakşehir 41 haftadır evinde yenilmeyen G.Saray’ı, Göztepe ise bu sezon sahasında yıkılmayan Alanya’yı mağlup etti

Süper Lig'de Cuma-Pazar periyodundaki 8 maçtan 7 galip çıktı. Ve bu galibiyetlerin 6'sını Denizlispor dışında deplasmandakiler kaptı. Geriye dönük hızlı bir tarama yaparsak bu rakamla ilgili birkaç dipnotu ortaya dökmemiz lazım. Evet bu grafik sezonun en fazla dış saha galibiyetinin alındığı hafta anlamına geliyor. Peki sadece bu sezonun mu? Misal geçen sezon bir haftada en fazla 5 deplasman galibiyetine şahit oluyoruz. 12. ve 22. haftalar. 2017-2018 sezonuna döndüğümüzde ise 24. haftada 6 deplasman galibiyeti mevcut. Yani tam 56 hafta sonra deplasman takımları 6 sayısına ulaşmış. Bu yüzden bu sezondaki 5 galibiyetleri not düşmeye gerek yok. (Yazı gündüz yazıldığından dün akşamki Antalya- G.Antep FK maçı değerlendirilmeye alınmamıştır.) O halde bu hafta cereyan eden deplasman patlamalarını maçlara ve takımlara göre açalım.



BAŞAKŞEHİR VE GÖZTEPE



Bu tabloda Başakşehir ile Göztepe'nin galibiyetleri diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. İki takım arasında ise Başakşehir'in galibiyeti daha dikkat çekici. Çünkü turunculacivertliler G.Saray'ın 41 maçlık iç sahadaki yenilmezlik grafiğine nokta koydu. Göztepe ise ligde 6 iç saha maçında mağlubiyet yüzü görmeyen (5'i bu sezondan, 1'i geçen sezondan) Alanyaspor'u aynı Başakşehir gibi tek golle yıkarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı. Son 5 haftada iki galibiyeti bulunan Göztepe'nin bu iki galibiyeti de deplasmanda almış olması meselenin diğer ilginç tarafı. Ayrıca bu süreçte sadece deplasmandaki maçlarda gol yememesi de.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



Yakın bir süreçte düştü-düşüyor denilen G.Birliği'nin de son üç deplasman sınavından 7 puan çıkartıp dışarıda, içeridekinden daha çok kazanmasını da (2-1) notlarımızın arasına ekleyelim. İlk 4 deplasmanından 3 puan çıkartamayan Sivas'ın son iki deplasmanında puan yitirmeyip içeridekilerle birlikte zirveye çıkması, takipçisi Trabzon'un ise ilk kez evinden uzakta gol yememesi hatta 3 farklı kazanması da öne çıkan istatistikler arasındaydı. Sivas'ın dış saha karnesine benzer bir görüntü çizen Beşiktaş'ın (İlk üç deplasman: 0 puan, son üç deplasman: 7 puan) zirve yarışına ortak olmasını da es geçmeyelim. "Avcı istifa" döneminden 6 haftada 16 puanlık yükseliş dönemine geçiş içinde pek çok hikayeyi barındırıyor. Notlara son verirken haftanın iki kazanamayanı G.Saray ve F.Bahçe'ye de bir iki cümle değinelim. Kadrosunu orta sahayla doldurup 3. bir golcü almayan, kanattan ve ortadan golcü yaratmaya çalışan anlayışın sonucudur bu. Geçmiş bunun gibi örneklerle doluyken nasıl ders çıkarılmaz. Akıl alır gibi değil...