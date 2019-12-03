Stat çevrelerine küçük teknoloji üsleri kurulmuşken bundan yararlanamamak "Varlık içinde yokluk" çekmektir. Çünkü milimetrik çizgiler de çeksen, ufacık detayları da tespit etsen uygulamayı gerçekleştiremiyorsan başarısızsın demektir.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg bir röportajında Video Hakem Sistemi'nin uygulanışı ile ilgili "VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; "Minimum müdahale; maksimum fayda..." ifadelerini kullanmış ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın sistemin Türkiye'de uygulanışından memnun olmadığını söylemişti. Uygulama ile ilgili sorunlar sadece bizim ligimize özgü değil elbet. Misal Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop da Kasım ayı başında Video Hakem Sistemi'ni sert bir şekilde eleştirmiş ve "Futbol adına çok ciddi bir sorun bu, gülünecek bir şey değil. Teknik direktörler, VAR hataları nedeniyle kovulabilirler. Bu işi artık rayına oturtmak lazım. Netlik kazanması gerekiyor" demişti.

VAR'A TESLİM

Bunun gibi birçok demece ve serzenişe ulaşabilmek mümkün. Ancak bizdeki sorunlar sadece kararların doğruluğu ile sınırlı değil, zamanlama ve müdahale etmede de büyük sıkıntı VAR. Ayrıca hakemlerimizin kendilerini VAR'a teslim ederek saha içindeki VARlıklarını minimize ettiklerini görüyoruz. Hataları azaltmak adına stat çevresine küçük teknoloji üsleri kurulmuşken bundan yararlanamamak "Varlık içinden yokluk" çekmektir aslında. Çünkü milimetrik çizgiler de çeksen, iki oyuncunun ayakkabı bağcıklarından hangisinin öne doğru savrulduğunu da tespit etsen bunu uygulamayı gerçekleştiremiyorsan özünde başarısızsın demektir.

BÜYÜK ÇELIŞKİ

Bu haftaki Göztepe-F.Bahçe maçının sonuna ilave edilen 9 dakika, tamamen bu durumu kapsıyor. Bir yandan oyunun hızlı akması ve duraklama sürelerinin azaltılması için geri pası kaldırıp, taç atışını ayakla kullanmak gibi türlü türlü çalışmalar yapılırken bir yandan da VAR'ı doğru kullanamayıp oyunu soğutmak büyük bir çelişkidir. Bizde maalesef tartışmalı bir pozisyona müdahale televizyondaki yerli diziler gibi. Anında karar verilemediği için bir süre bir önceki bölümünün özetini izleyip duruyoruz. Uilenberg'in belirttiği "Minumum müdahale" kısmındaki süreç maksimuma dönüşünce 90 dakika şeklinde belirlenen maçlar 100 dakikalara, ilk yarı uzatmalarını ve devre arası kattığınızda iki saatlik süreçlere uzuyor. Yorumlama tarafındaki başarısızlıkları da işin içine kattığınızda her takıma tesir eden bir karmaşa ile baş başa kalıyoruz. Ve böylelikle şu an ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'ın sözleri pek anlamlı hale geliyor: "VAR aslında çok güzel ama bizimkiler kullanamıyor."