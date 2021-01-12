Malum gündem Mesut. F.Bahçe taraftarı ise statta olamasalar da hem bu gelişme hem de takımın formu nedeniyle pek mutlu mesut. Kolay değil, 4 kritik maçı kayıpsız geçtiler. Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya ve dün de Erzurum. Mesut haberlerinin bazı futbolcular üzerinde artı performansa sebep olduğu kesin. Kulübeye mesaj verdiler ki kulübe de o mesajı aldı notları arasına yazdı. Bu süreçte 12 gol atıp sadece 2 gol yemek sadece iyi bir çıkış olarak nitelendirilmemeli. Takım sanki bocaladığı dönem nedeniyle adeta özür diliyor. Takım sanki "Bizi erken saf dışı bıraktınız" diyerek dikkat çekiyor. O halde bizde bazı isimlere dikkat çekelim. Mesela Pelkas'a... Mesela Caner'e... Mesela Sinan'a.... Hatta Mert Hakan'a.



SAHADA EN IYISI PELKAS

Önceliği de Pelkas'a verelim.

F.Bahçe'nin bu sezonki en iyi transferi.

Atıyor, attırıyor, koşuyor, öyle bir top atıyor ki koşmayanı koşturuyor. Şu şablonda önce onun ismini yazıp diğerlerini sonra eklemeli. Ve görünmediği anlarda bile pes etmeyip inatla beklemeli. Oynadığı son maçta muhakkak katkı koyarak takımı bambaşka bir seviyeye getirdi. Bir diğer isim de Caner. Ona yeni demek doğru olmaz.

O yüzden bu sezonki en iyi transferler arasına dahil etmedi. O da Pelkas gibi takımı ateşliyor. Bocalama anlarında devreye girip arkadaşlarını ayağa kaldırıyor.

Gelecek haftaki A.Gücü maçında cezası nedeniyle yok. Şimdiden eksikliği aranacak gibi gözüküyor. Ve Sinan... İki haftadır takımın en iyilerinden. Tam bir joker.

Oyundan alındığında Erol Bulut'a kızdı.

Bence tepkisinde haklı da. Bulut'un ilk değişiklik hatası değil. Sinan dün oyundan çıkmazdı. Sonuç itibariyle F.Bahçe dün çok kritik bir 3 puan aldı. Ve bu yarış diğer ekiplerin inişli çıkışlı grafiği göz önünde bulundurulduğunda son dakikaya kadar sürecekmiş gibi gözüküyor.