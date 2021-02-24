F.Bahçe ile Trabzon'un arasında sadece üç puan fark olsa da oyun kalitesi ve sorun çeşitliliği açısından çok fark var. Biri kadro derinliğini kullanamaması ile diğeri yaşanan onca soruna rağmen (Kovid-19, sakatlıklar ve cezalılar) yakaladığı müthiş çıkış ile gündemde. Ortak noktaları ise hücum hattındaki usta ayaklar. Fakat burada da kısmen ayrılıyorlar. Çünkü başta dediğimiz kadro derinliği artık dezavantaja dönüşmüş vaziyette. Özellikle Osayi ve Mesut'un katılımı ile bu çeşitlilik artarken bir de İrfan Can'ı eklediğinizde durum daha da işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Son iki maça önde Mesut-Osayi- Valencia ve Thiam dörtlüsü ile başlayan Erol Bulut'un daha önceki tercihlerine baktığınızda resmi daha net görebilirsiniz.

Ara ara Mert'in, ara ara Pelkas'ın, ara ara Samatta'nın 11'e girdiği şablonla birlikte artık tercihlerde ve sonuç alma kararlığında erozyon yaşanıyor.



TRABZON'UN DÖRTLÜSÜ

Buna karşılık bordo-mavili Karadeniz temsilcisi Ekuban-Bakasetas-Nwakaeme ve Djaniny dörtlüsü ile yarattığı istikrarın sonuçları ortada. Bu dörtlünün baskısı karşısında zorluk çekmeyecek takım yok.

Bu yüzden zaten savunması sancılı olan sarı-lacivertlilerin vereceği defansif karşılık sonucun habercisi olacak. Tam bir taktik savaşı şeklinde geçecek bir maçta iki takımın da yer yer baskın olabileceğini ön görmek doğal. Fakat sorunlu takımdan yola çıkarsak, Erol Bulut'un karar vermesi gereken iki önemli konu var. Birincisi forvetini net olarak belirlemeli. (Üstelik sadece bu maça yönelik değil) İkincisi Dimitris Pelkas'ı 11'in değişmez ismi olarak düşünmeli. Bu doğrultuda kararlarını net veremezse kendi geleceği ile ilgili yeni kararlar o kadar da uzak değil.