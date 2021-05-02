Bazılarının gözünden kaçtı sanırım... Sergen Hoca, kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından, bazı önemli açıklamalarını, şimdilik ertelediğini söylemesinin üzerinde her nedense pek durmadı yazılı ve görsel basın...

Kim bilir neler neler dökülecekti o dudaklarının arasından? Öncelikle, iç meselelerin haricinde, dış etmenler da uğraştığını vurguluyordu bence...

Kulağına kadar getirilen dedikodular!

Dönen dolaplar! Önündeki maçlar için yazılan senaryolarla da ilgileniyordu kesin... Oyun alanı tarafındaysa (yani içte), tam rahat rahat kupayı kaldırmaya yaklaşmışken, sakatlıklar bırakmıyordu yakasını... İşte en son örnek uyluk kemiğinden sakatlanan Gökhan Töre çıktı karşısına! Ne anlatıyorum ya! Yelkovan 14'ün tam üstünde... Dakika 1, gol 1 Akintola kendi kalesine! Larin'den iki dakika arayla iki gol! Şaşkın kere şaşkınım...

Futbolcular, Sergen Hoca şaşkın, taraftarlar (Beş dakikada, Beşiktaş lafıyla tanıştılar) zaten şaşkın mı şaşkın!

SEVİNÇTEN YÜREĞİ ÇIKACAKTI

Tüm takım, bir oya işlercesine, topu gezdirdikçe gezdiryorlar. Bitmek bilmeyen pozisyonlar, geldikçe geliyor.

Ljajic'in direkten dönen topunun hemen ardından N'Koudou, dörtlüyor tabelayı ve sakatlanıyor. Kader bu ya, yerine giren Rıdvan, kariyerinin ilk golünü yapıştırıyor, Hatay ağlarına...

Çocuğun yüreği yerinden çıkacak! Ne sevinç, ne sevinç ama...

RAKİPLERİ DÜŞÜNSÜN

Larin'e iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olması yetmiyor, dördüncü golle taçlandırıyor, kendisini de ödüllendiriyor böylece... Ne lezzet... Ne goller... Ne keyif veren futbol ama... Beşiktaş, dün akşam yedi gol atarak aldığı galibiyetle, şampiyonluğa doğru 'çifte kavrulmuş' bir moralle ilerlerken, sanırım en yakın rakipleri, artık kara tasalar içinde.