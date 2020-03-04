Bu hafta içinde bulunduğumuz üzücü durumlardan dolayı içimden gelmese de gençlerimizin başarılarını atlamak istemedim.

Milli tenisçimiz Atakan Karahan, İsveç'te "Süper Kategori"de gerçekleşmiş olan tenis turnuvasının tek erkekler final maçındaki rakibi Martin Landaluce'e 1-6, 6-4, 5-7'lük üç sette yenilerek turnuvayı ikinci olarak bitirmiş, teklerde şampiyon olan Landaluce ile beraber ise çiftlerde birincilik kupasını kazanmıştır.

Megasaray kulübü (Antalya) serisi turnuvasını, yarı final maçında rakibi milli oyuncumuz İpek Öz'ü 6-4, 6-3 ile iki sette mağlup eden genç kızımız Zeynep Sönmez yükseldiği finalde turnuvanın bir numaralı seri başı Molinaro'ya 6-2, 6-2'lik setlerle yenilmiş ve turnuvayı ikincilikle tamamlamıştır.

İzmir IZTIK Kulübü'nün genç raketi Melisa Şenli, 15-23 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya'da ITF Junior Uluslararası Tenis Turnuvası'nda tek bayanlarda final oynamış, çift bayanlarda ise partneri Defne Çırpanlı ile şampiyon olmuştur. Gençlerimizi başarılarından dolayı alkışlıyoruz.



DAVİS CUP BAŞLIYOR

Antalya-belek'te bulunan Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yapacağı ve 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Davis Cup - Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup Play-Off maçlarına Türkiye A Milli Erkek Takımımız İsrail takımı ile oynayacak. Türk takımı 13-14 Eylül 2019'da Danimarka'yı deplasmanda 3-2 yenerek Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Takımımız dünya 198 numarası Cem İlkel, 23 yaşındaki dünya 327 numarası Altuğ Çelikbilek, deneyimli oyuncumuz eski 70 numara, şimdi dünya 543 numarası olan Marsel İlhan, çiftler maçı için çok etkili Sarp Ağabigün ve 2018 Wimbledon genç çiftler şampiyonu Yankı Erel'den oluşuyor. Kaptanlığı ise yine Haluk Akkoyun yapacak. Takımımıza başarılar diliyoruz.



DJOKOVİC FIRTINASI

Dubai Turnuvası'nın final maçında Novak Djokovic, bu sene hiç yenilmeden ve 49 setin 46'sını aldığı üst üste 18. galibiyetinde, geleceğin bir numarası olarak açıkladığı Tsitsipas'ı 2 sette mağlup ederek 5. şampiyonluğunu kazandı. Novak Djokoviç, bir gün önce Monfils ile oynadığı yarı final maçını 3 maç puanı çevirdikten sonra dramatik şekilde kazanmıştı. Adam robot sanki!

Acapulco Turnuvasında Rafael Nadal 2005 ve 2013 şampiyonluklarından sonra bu sene de Acapulco'da Taylor Fritz'i 6-3, 6-2 yenerek burada ki 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Santiago Turnuvasında 19 yaşında ki ve turnuvaya WC ile katılan Brezilyalı Thiago Seyboth, finalde Ruud'u yenerek ilk ATP şampiyonluğunu kazandı ve ATP FedEx klasmanın da 69 sıra birden yükselme başarısını gösterdi.