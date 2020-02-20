Kültürpark Tenis Kulübü'nün aktif üyesi, 50 yaşından sonra tenise gönül verip kendi yaş kategorisinde milli olmayı başaran çok değerli Ülker Turgay kendisini tenise adadı. Tamamen gönüllü olarak kendisi gibi İzmir Konak Kadın Meclisi üyesi 25 kadına tam 10 yıldır, büyük bir özveri ve ücretsiz olarak kulübün kendisine belirli tahsis ettiği kortlarda tenisin bin bir türlü pozitif katkısını göstererek tenisi sevdirmek için kurslar açmış, bizzat ders vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Yenmeyi başardığı hastalığına rağmen yağmur, çamur, sıcak, soğuk, hastalık demeden hiç bir zaman tenis derslerini aksatmamıştır. Elde ettiği sportif başarılarıyla, kazandığı kupa ve madalyalarıyla, saygın kişiliğiyle her zaman örnek olmuş, disiplinli ve şahane eğitmenliğiyle talebelerinin gönüllerinde taht kurmayı başarmış ve onların idolü olmuştur. Teşekkürler Ülker Hocam...



KORTTAN İYİ HABERLER ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

Hastalığından dolayı 3 aydır kortlarda gözükmeyen milli oyuncumuz Çağla Büyükakçay nihayet Mısır'da 100 bin dolar ödüllü Zed Open Women's Tennis Turnuvası'nda oynadığı ilk maçında ikinci tura yükseldi. Ve 200'ler içinde ki yerine döndü. Yüzümüz gülmeye başladı sonunda! CEM İLKEL

Bu sezon başından beri oynadığı ATP Challenger Turnuvaları'nda 8 galibiyet ve bir şampiyonluğa ulaşarak, yeni antrenörü ile başarılara koşmaya başladı. Ayrıca hemen ilk 200 oyuncu arasına girdi.



TENİS DÜNYASI NEYİ KONUŞTU

# ATP 500 ROTTERDAM

Senenin ilk ATP 500 ABN AMRO Tenis Turnuvası katılan oyuncularıyla çok havalı başladı ama maalesef öyle devam etmedi. Daha ikinci turun sonunda 8 Next Gen seri başı oyuncudan Medvedev, Tsitsipas, Goffin, Fognini, Bautista Agut ve (3. turda) Rublev gibi 6'sı elenmiş oldu. Servis volesiyle bizleri mest eden ve Medvedev'i sahadan silen Pospisil'i izleme şansını yakaladığımız turnuvanın sonunda Fransız Monfils, finalde Kanadalı Auger-Aliassime'i 2 sette yenerek şampiyon oldu. Alkışlıyoruz.

# ATP 250 NEW YORK OPEN

ABD'nin bir numarası 34 yaşında ki Isner, geçen senenin yarı finalisti olarak bu turnuvada 2011 ve 2013 şampiyonu Raonic, 2019 şampiyonu Opelka, Humbert, Sandgren, Kecmanovic ve 2018 şampiyona Anderson'a karşı oynadı. Ne var ki artık teniste hiç bir şey kolay olmadığı gibi, katılan tüm oyuncuların hepsi çok iyi. Netice de tekler kategorisinde İngiliz Edmund müthiş ve etkili servisleriyle İtalyan Seppi'yi 2 sette yenerek New York'un yeni şampiyonu oldu. Çiftler de ise Inglot (İngiliz) / Qureshi (Pakistan) ekibi Johnson (USA) / Opelka (USA) ekibini 76(5) 76(6) yenmeyi bildi ve şampiyonluğa ulaştı.

# ATP 250 BUENOS AIRES

Schwartzman, Pella, Lajovic, Coric, Garin, Djere Gibi oyuncuların da katıldığı Arjantin Açık turnuvasında teklerde 21 yaşında ki Ruud, Souza'yı 6-1 ve 6-4 yenerek sürpriz bir şekilde Norveç'ten çıkan ilk ATP Tour şampiyonu oldu ve FedEx ATP sıralamasında 34 numaraya yerleşti.