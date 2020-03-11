Tenis dünyasının da içinde bulunduğu belirsizlik içinde genel bir kaosa doğru gidişin içinde dünyamız! Bir taraftan Çin virüsü koronanın hızlı bir şekilde yayılma eğilimi, bu virüse karşı henüz bulunamayan ilaç, tedavi ve yeterli önlemler, diğer taraftan da bu virüsün yansımaları dışında tüm dünyamızı etkisi altına almış olan, henüz tam kıvamında olmasa bile krize meyyal ekonomik bunalım içinde her şey allak bullak. Tüm spor dünyasını vurmaya başladığı gibi, içinde bulunduğumuz bu günkü dünyamızda, henüz bizde virüs bulaşmışlar ve ölümler olmasa da her halde bizde tenis dünyası ile beraber büyük zarar göreceğiz.



ERTELEMELER BAŞLADI

Geçici olacağı umulan iptaller, ertelemeler artık yalnız öngörülmüyor, uygulanmaya başladı bile. İtalya'da ki tüm etkinliklerin iptallerinde sonra, ABD'de de tenisin en büyük turnuvalarında olan İNDİAN WELLS turnuvasının da başlangıcından bir gün önce iptal edilmesi şok etkisi yaptı. Bu uygulama tüm spor dallarına, tenis içinde ise ITF, ATP, WTA ve TE turnuvalarında da, ve de tabii bizde de , neden olmasın, yaygınlaştığı taktirde tüm spor ekonomisi dar boğaza girer veya çöker. Ne oyuncu, ne antrenör, ne de kulüpler ayakta kalır, yaşamları maalesef çok zora girer. Umarım kısa sürede çare bulunur.





Kortta kadınlar zirvesi

İzmir'in köklü kulüplerinden IZTIK ve ETV yine kadınlarımızı bu özel günlerinde tüm kadınlara açık gelenekselleşmiş turnuvalar düzenlediler. Havanın da çok müsait olması sayesinde oyuncular ve aileleri kulüpleri doldurmaya yetti. Neşe ve dostluk içinde geçen turnuvalarda başarılı olanlara ödülleri kulüplerin yetkilileri tarafında verildi. KTK'nın yeni yönetimi ise bu şöleni değişik bir şekilde kutlamak üzere kardeş kulübü Balçova-Crea Tenis Kulübü oyuncularını aileleriyle birlikte kulüp kortlarında ve dostluk içinde karşılıklı yapılan maçlar ile ağırladı. Örnek ve sıcak bir gün yaşandı. Düşünenleri kutluyoruz. Devamının gelmesi dileği ile...



Senyörler Şampiyonası

Takvimin en çarpıcı turnuvası her zaman ki gibi, TTF'nin en büyük gelir kaynağı olan, yaz sezonu başında (28 Mayıs-02 Haziran) Antalya - Manavgat'taki Ali Bey Club'da düzenlenecek Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası oldu. Buna göre, 2020 yılı tescilini ödemelerini yapmış olan kulüplerin, yine 2020 yılı lisansını/vizesini ödemiş oyuncularından oluşan takım listeleri 20 Nisan tarihine kadar imzalanıp TTF'ye gönderilmesi gerekiyor. Tenis festivali havasında geçmesini beklediğimiz turnuvanın çok katılım ve çok başarı ile geçmesini diliyoruz. Umarız iptaller kervanına bizde katılmamış oluruz.



Mega saray turnuvaları

Senelerdir süregelen otel turnuvalarına katılıp üzülenler, şikayet edenler, yaşadıklarından ve katılarak elde ettiklerinden ders almadıkları gibi, yenilerde TTF'ye sponsor olan Antalya Megasaray'da TTF ve Megasaray Tenis Akademisi tarafından düzenlenen ve geçen hafta oynanan hafta sonu turnuvasına, bu sefer sayıları da artarak 1098 oyuncu ile bir kısmının aileleri ve de olanların antrenörleri katılmış. Dünyanın en çok kategorili ve en çok katılımlı grand slam gibi büyük turnuvaları 15 günde ve ucu ucuna tamamlanırken, küçük- büyük 1098 oyunculu ve irili ufaklı çok sayıda problem yaşansa da herkesin mutlu olduğu (!) bir turnuvanın 4 günde tamamlanması (hatta yağmur dolayısıyla 3 günde) her halde büyük başarı olarak kabul ediliyor sanıyorum. Tüm katılanlar ile başarılı sporcuları kutluyor, düzenleyenleri tabii ki alkışlıyoruz...