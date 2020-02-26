Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, geçen hafta Kültürpark Tenis Kulübü'nde yaptığı söyleşide son birkaç yılda ülkemizde, "Sporda Zihinsel Hazırlık" konusunda bilimsel olarak yapılan araştırmalar sonrasında yapılmaya başlayan önemli ve çok eğitici işleri anlatarak konu hakkında farkındalık yaratmaya çalıştı. Ekmekçi'ye göre genel olarak sporda zihinsel hazırlık , tüm sporla uğraşan sporcular, teknik adamlar ve takımlarda performansların artırılmasına ilişkin biyoloji kökenli ve çok yönlü bilimsel çalışmalar, başarılara ulaşılması için yeni ve etkili olanakları sunuyor. Gerçekten de son derece ilgi çekici bir sunum oldu. Kutluyor ve bu olanağı sağlayan KTK'ye teşekkür ediyoruz.

Zihinsel mi, mental mi?

Yoksa psikolojik hazırlık mı? Önce kendimizi ve beynimizi tanıyacağız... Aslında çok karmaşık ve derin ama amaç uğruna çok da gerekli konular. Beceri öğrenimi, psikolojik hazırlık, duygusal tepki, stres, heyecan, korku, kaygı, kızgınlık, hırs, dikkat, konsantrasyon, zihinsel dayanıklılık, problemlere çare üretim ve hızlı karar verme konularında dikkatli hazırlık ve testler sonrasında kazanılacak özgüven ve motivasyon ile hedef sürekli başarıya yönelik olacak. Sporda özlediğimiz başarılara ulaşmanın hiç te kolay olmayan yolu! Bir ümit diyelim...





Gönüllerin tenisçisi

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Derneği'nin bağrından çıkmış, rahmetli Beliğ Beler, Ziya Kıpkızılörenli gibi Türkiye'mize mal olmuş, giyimi ve yaşantısı ile zamanının en modern tenis oyuncusu Gönül Erk. 1935 Karşıyaka doğumlu Gönül Erk uzun ve örnek spor hayatı ile ülke içinde ve yurt dışında başarılarla dolu, unutulmayacak ve daima hatırlanması gereken ender kıvanç kaynaklarımızdan biri olmuştur. Tüm spor hayatı boyunca yalnızca KTK adına spor yapmış, bireysel olarak katıldığı yurt dışında ki müsabakalarda da ayyıldızlı bayrağımızı şerefle taşıyıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Gönül Erk, 1952 yılından itibaren girdiği müsabakalarda üç kez Türkiye ikincisi olsa da 9 defa da Türkiye şampiyonu olurken, uluslararası Selanik Turnuvası birincisi, Beyrut Turnuvası yarı finalisti, Ankara Turnuvası finalisti, Roma Turnuvası çeyrek finalisti olmayı başardı. Toplamda ise 1967 yılına kadar Türk tenis sporunun daima zirvesinde kalmış ve gençlere örnek olan Gönül Erk'in bu süre zarfında tek rakibi Sevim Barulay olmuştur. O da, ne mutlu ki İzmir-Karşıyakalıdır.

Ama Gönül'ün kalbini kırdılar

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü, onunla gurur duymuş, Turgut Pura tarafından 1957 yılında yapılmış dörtlü tenis vuruşlu röliefleri ile heykeli yapılmıştı. Ancak zaman içinde nedense (!) heykel de yok edilmiş, tavanda ki rölyefler ise dekor uğruna gizlenip yazık edilmişti. 2010 yılında yapılan bir yenileme sırasında şans eseri fark edilip parçalanmaktan kurtarılmış ve yeniden gün ışığına çıkarılmıştır. Bu kıymetli eserler artık kısmen yok olmuş olsa da, resimlerinin kalmasına şükredilmeli. Eşini erken kaybetmiş olan ve kızıyla İstanbul'da yaşayan medarı iftiharımız Gönül Erk, tenisten ve İzmir'den hiç kopmadığı gibi kortlarda örnek olmaya devam etmiştir. Saygıyla selamlıyorum... İşte gönüllerin sporcusu, maalesef kalbi çok kırık Gönül Erk'imiz...