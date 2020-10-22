Kısıtlı da olsa "Kovid" şartları doğrultusunda seyirci ile oynanacak bu turnuva da ülkemiz bir numaralı milli oyuncumuz Cem İlkel kendi puanı ile katılırken, Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırgın WC ile ana tablo şansını yakaladılar. Elemelerde oynayan C.Aksu, K.Kırcı ilk maçlarındaki kaybederek ana tabloya ulaşamamışlar. Ve ilk gün Altuğ Çelikbilek müthiş bir performans göstererek turnuvanın 6. numaralı seri başını 6-0, 6-3 yenerek yüzümüzü güldürdü. Ne var ki ilk gün korta çıkan Marsel İlhan 3 sette, Ergi Kırgın ise 7. Numaralı seri başına 2 sette kaybettiler. Cem İlkel İstanbul Challenger TED Open'da Elliot Benchetrit'i 6-4, 6-3 yenerek 2. tura yükseldi.



TED OPEN İSTANBUL

ÜLKEMİZİN en eski ve 104 bin dolar toplam ödüllü "ATP Challenger" turnuvası 72. kez 19 Ekim'de TED Kulübü'nün Tarabya tesislerinde başladı. Önce buna da nazar değmesin diye başlayalım ve TED kulübümüzü ve sürekliliğini kutlayalım. Bence bu turnuvanın en önemli özelliği ülkemizde oynanması, çok sayıda yabancı ama iyi oyuncunun yanı sıra bizim de en iyi oyuncularımızın "Wild Card" ile de olsa ana tabloda mücadele edip, dünya tenisinde yükselmenin tek yolu olan puan kazanma şanslarının olması.



ETV'DEN ANLAMLI TURNUVA

YEDİNCİ geleneksel Cumhuriyet Çocukları Turnuvası Balçova ETV'de devam ediyor. Katılım ve heyecan dorukta. Yeni yönetimin bu ilk turnuvasında eğitim için ihtiyaç sahipleri Cumhuriyet Çocukları için tabletle sponsor kampanyası başlattı. Kovidli yaşam çerçevesinde çok yararlı bir sponsorluk. ETV'yi kutluyor, katılımcılara başarılar dilerken teşekkürlerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu turnuva 25 Ekim günü oynanacak finaller ile son bulacak. Tüm katılanları, finalist ve şampiyonları alkışlamak üzere yapılacak ödül törenine tüm tenis severler bekleniyor.



DÜNYA TENİSİ

Başta Avrupa olmak üzere dalga dalga güçlenerek gelen Kovid bitmiş ve sporda her şey normalleşmiş gibi davranılmakta ve tenis faaliyetleri hızlanırken... -ATP 500 Saint Petersburg Turnuvası'nda sene boyunca hiç hız kesmeyen Andrey Rublev finalde Borna Coric'i iki sette yenerek şampiyon oldu ve ATP sekizinci sırasına yerleşmeyi bayşararak büyük iş başardı. - ATP 250 Köln 1 turnuvasında Zverev finalde Auger Aliassime'yi 3 sette yenerek ülkesinde kupayı kaldırdı. - ATP 250 Sardunya turnuvasında Sırp oyuncu Laslo Djere finalde İtalyan Marco Cecchinato'u müthiş bir oyunla yenerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu hafta ise kadınlar Ostrava'da mücadele ederken, erkeklerde Anvers ve Köln 2 turnuvalarında oynayacaklar. Umarız tatsız haberler alınmaz!