Bu hafta gerçekleşen ATP 500 Viyana turnuvası çok zengin ve kaliteli, çoğu favori gösterilebilecek oyuncularla hızlı başladı. İlk günün neticeleri bir hoştu... Favori gibi değerlendirilip lanse edilen Djokovic de, aynı Thiem gibi zor anlar yaşayıp ucundan kazanabildiler. Wavrinka ilk turda elenmiş olsa da çok kaliteli oyuncuların bulunduğu bu turnuvada bence en az 6 oyuncu daha başa oynayabilir. Perşembe gününün programı çok dolu ve neticelerini kestirmek çok zor. Zevkle seyredip göreceğiz. Biz veteranlar seyrediyoruz ama bu maçları asıl pro oyuncularımız, onların Koç ve antrenörlerinin dört gözle izlemelerini yeğleriz.



DERS ÇIKARACAGIZ

TED kulübünün düzenlediği ITF W 25.000 dolar toplam ödüllü 20. TED Cumhuriyet Kızları turnuvasında bizden elemelere katılan 6 gencimiz de ilk eleme turlarında maalesef varlık gösteremediler. İlay Yörük, Berfu Cengiz, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Ayla Aksu, İpek Öz ve panları ile Çağla Büyükakçay ana tablodalar. Pemra Özgen ve İpek Öz 2. Tura yükselme başarısını göstermiş ve bizleri ümitlendirmiş olsalar da, diğer oyuncularımızla beraber turnuvadaki diğer maçlarını kaybederek turnuvayı tamamladılar. Çiftler takımlarında ise bir tek Melis Sezer'in kurduğu ortaklık yarı finale çıkabildi. Artık yabancı oyuncuları izleyip göreceklerimizden dersler çıkarmaya çalışacağız. Kendi ülkemizde bile başarılarımızı izleyemememiz tenisin direksiyonundaki ve içindeki insanları üzüyor olmalı!



COSKUN GÜNER TURNUVASI

Tenis aşığı ve oyuncusu Coşkun Güner'in tenise verdiği destekle yalnız bu isimle oynanan 6. Senyör turnuvası, İzmir kulüpleri ve izmir dışından gelen tenis severler sayesinde bütün hızıyla ve büyük bir katılımla devam ediyor. Kıyasıya yapılan mücadeleleri izlemeyi bayağı özlemişiz. Tüm katılanlara başarılar diliyorum.65 + oyunculardan çok az katılım olduğu için, 75+ ile birleştirilerek dört kişiyi toplayan 70+'lara da 70+ kategorisi açıldığı için kulübümüze ve TTF yetkililerine çok müteşekkiriz. Umarız bu uygulama süreklilik kazanır. Yine Kültürpark'ta 8 Kasım'da Turgut Ayker turnuvası gerçekleşecek. Yine bir tenis şöleni olacağı kesin! Kaydınızı yaptırmayı unutmayın...



DÜNYADAN KISA KISA

ESKİSİ kadar olmasa bile sık sık revize edilen turnuva tarih ve programlarına rağmen TV'lerin canlı ve banttan yayınları sayesinde genç-yaşlı tüm tenisseverleri mutlu ediyor. İçinde çok gerildiğimiz bu süreç her şeyleri çok değiştirdiği gibi, sporumuzu da allak bullak etti. Sanki hiç bir şey, Tenis'te bile eskisi gibi değil ve de kısa zamanda da normalleşecek gibi değil! Geçen hafta gerçekleşen ATP ve WTA turnuvalarında OSTRAWA WTA JTBankaOpen turnuvasında Azarenka'yı 2 sette 6/2-6/2 yenen Sabalenka, Hollanda'nın Anvers kentinde oynanan ATP EuroTennisOpen turnuvası final maçında De Minaur'u 3 sette yenen Humbert, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşen ATP bett1hulks turnuvasında Zverev, Schwartzman'ı 6/2- 6/1 yenerek şampiyon oldular.