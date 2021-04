Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) GSB'nın destekleriyle hazırlanan İstanbul Tenis Merkezinde düzenlenen uluslararası WTA toprak kort tenis turnuvası 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 235 bin dolar toplam para ödüllü turnuva Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde maalesef seyircisiz olarak gerçekleşecek. Bu güne kadar turnuvaya katılması kesinleşenlerden 2019 Istanbul Cup şampiyonu Hırvat Martic, 2020 şampiyonu Maria Tig, dünya eski 2 numarası 18 WTA şampiyonluğu bulunan Kuznetsova, dünya eski 2 numarası Zvonareva ve dünya eski 5 numarası Errani, 2021'de St.Petersburg ve Philip Island turnuvalarını kazanan Kasatkina, Rus tenisçiler Kudermetova ve Pavlyuchenko, Fransız yıldızlar Cornet ve Mladenovic ve Bouchard gibi güçlü isimlerin turnuvada yer alacakları TTF tarafından açıklandı. Bu arada bizden hangi oyuncuları katılacağı ve WC'ların hangi oyuncularımıza verileceği henüz meçhul.

Aslında yabancıların isimleri yanında Türk oyuncularımızın da isimlerini görmek isterdik. TV'lerin karşısında muhteşem maçlar izleneceğinden eminim.



TÜRKİYE'DE TENİS

Uluslarası Tenis Federasyonu ITF 1913 yılında kurulmuş. Türkiye'de tenis faaliyetleri ise 1923 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri - Sportif Oyunlar Federasyonu içinde resmen başlamış, bu faaliyetler 1953 yılında ise bağımsız bir federasyona dönüşmüştür.

Teniste amatörlükten açık döneme geçiş ise 1968 yılında gerçekleşmişti! Profesyonel tenisin üst yönetimleri ATP 1972'de, WTA ise resmi olarak 1973'te kurulmasıyla tenisin büyük sıçrama döneminin başlamış olduğu bilinir! 1940 yılında İstanbul'da ilk olarak TED Tenis-Dağcılık ve Eskrim, 1941'de Ankara'da ATK ile İzmir'de de Kültürpark Tenis Kulübü kurulmuştur. Ülkemizin 1950'lerde zirve de olan oyuncuları; Nazmi Bari, Behbut Cevanşir, Cihat Özgenel, Engin Balaş, Suzan Gürel, Beliğ Beler, Ziya Kıpkızıl ve Fehmi Kızıl gibi oyuncularımızın, beyaz giysileri ile maçlara çıktıkları toprak kortlarda başarılı tenis hayatları unutulmaz! Hasret ve gururla anıyoruz.



MONTE CARLO'DA BÜYÜK MÜCADELE

DÜNYANIN ilk 100 oyuncusundan bir kaçı sakat veya katılmayan oyuncu dışında neredeyse bütün favoriler 56'lık bu tablo içinde turnuvayı birinci olarak bitirmek için mücadele edecekler.

Toplam 2.082.960 dolarlık ödül ve kazanılacak puanlar çok cazip. Ayrıca Master 1000'lik bir turnuva kazanmakta apayrı bir başarı. Tabii bir de bunun rekoruna koşanlar bile var. Turnuva çok ıslak başlarken ve ilk günden yaşanan program sarkmaları da devam edeceğe benziyor. Ne varki dünyanın en güzel tenis komplekslerinden birine sahip olan Monte Carlo'da bulunup bu turnuvanın kokusunu bile teneffüs etmek herhalde bambaşka bir ayrıcalık olsa gerek. Umarız çok güzel maçlar gerçekleşir ve bizlerde TV'lerden olası sürpriz neticeleri izleme şansını yakalarız.



SENYÖRLER HER YERDE HAREKETLİ

Bu sene hafta sonu senyör turnuvaları çok revaçta. Her ne kadar sınırlı yaş gurupları için açılsa da maç yapmayı seven üst yaşlardaki senyörler 60+ grubunu fazlasıyla dolduruyorlar, hem de çok büyük rekabetler yaşatarak.

Turnuva oynamak hem güzel, hem de faydalıdır.

Bunu bilen kulüplerimiz de hafta sonu turnuvalarını paylaşamaz oldular. Her oyuncu 4 günde en az 3 maç yaparaktan formda kalmaya devam ettikleri gibi, tecrübe de kazanıyorlar. Ayrıca aldıkları klasman puanları ise hiç yabana atılacak gibi değil! Pandemiye rağmen tenis ülkemizde de, maşallah problemsiz bir şekilde yaşanıyor.