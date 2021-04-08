Kadınlarda Serena yoktu ama Venüs vardı. Tenisi bırakmaya yakın galiba! Dünya sıralamasındaki ilk on oyuncudan halen 1 numara olan Barty, Osaka, Halep, Kenin, Svitolina, Victoria Azarenka, Pliskova, Kvitova, Sabalenka, Ostapenko ve Andreescu afişteydiler.

Çok çekişmeli maçlar yanında Halep'in sakatlığı nedeniyle çekilmesi Kenin, Muguruza, Azarenka ve Kvitova'nın erken elenmeleri ile finalde beklenen Osaka'nın çeyrek finalde Yunan oyuncu Sakkari'ye beklenmedik şekilde yenilerek elenmesi tenisseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Sakkari hak etmişti ama devamını getiremedi. Finale çıkan Ash Barty, rakibi Andreescu'yu 6/3 ve 4/0 öndeyken rakibinin sakatlanarak çekilmesiyle, Miami'de üst üste 12. galibiyetini, ikinci şampiyonluğunu ve kariyerinin 10. tekler kupasını elde etmenin mutluluğunu yaşadı. Çift kadınlarda ise EnaShibs ve Shuko Aoyama 2021 Miami'de şampiyonluğa ulaştılar.

FARKLI BİR MİAMİ MASTER TURNUVASI

Grand Slam'leri hedefleyenlerden de katılmayanlar var: Thiem gibi, Raonic gibi... Büyük turnuvaların alışagelmiş müdavimleri yok, Dimitrov, Wawrinka, Cilic, Goffin. Neyse ki katılanların tamamı neredeyse Nex- Gen - yeni nesil oyuncular, yani geleceğin yıldızları. Ama Amerikalıların çoğu İsner dahil orada! Pandemi boyunca rüzgar gibi esenlerden Medvedev 1. numaralı seri başı, Tsitsipas 2 numara, Acapulco turnuvası şampiyonu Zverev 3 numara ile Rublev, Schwartzman, Shapovalov, Dubai şampiyonu Karatsev ve Bautista gibi savaşçılar...

KORDA YOK

Baştan beri beklenmedik neticeler yanında Medvedev'in, Tsitsipas'ın, Amerikalıların yeni ümidi Korda'nın elenmiş olmaları İle Bautista Agut ve Rublev'in önü açılmış olsa da, iki sürpriz oyuncunun finale yükselmelerine mani olamadı. Finalin adı İtalyan Sinner ile 24 yaşındaki Polonyalı Hurkacz oldu.

GENÇLERİMİZDEN HARİKA BİR HAFTA

İsviçre'de düzenlenen Challenger Lugano Turnuvası'nda Altuğ Çelikbilek, Lucas Miedler karşısında ilk sette 4-1 öndeyken Miedler'in maçtan çekilmesiyle çeyrek finali gördü. Antalya'daki ITF Junior Turnuvası J4 MTA Open'da sporcularımız 3 şampiyonluk, 2 ikincilik elde etti. 17 yaşındaki milli tenisçimiz Özlem Uslu set vermeden geldiği finalde Fransız tenisçi Agureeva'yı 3-6, 6-1, 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tek erkekler finalinde Arda Azkara, Birtan Duran'ı 7-5, 1-6, 6-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Çift kızlar finali ise yine Türk sporcuların karşılamasına sahne oldu, Ayşegül Mert/Melisa Şenli ikilisi Özlem Uslu/Duru Söke çiftini 1-6, 7-5, 10-8 yenerek şampiyonluğu elde etti. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.