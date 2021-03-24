KTK TURNUVASI BİTTİ

80.YIL Kültürpark Tenis kulübü II. Berkan Dingiloğlu senyör tenis turnuvası sağanak yağmurlu günlere rağmen çok iyi bir katılım düzeyi ile (181 oyuncu) oynandı ve sona erdi. Son gün finaller oynandı ve yönetim tarafından özenle hazırlanmış ödül kupalar başarılı oyunculara Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şekercioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Yönetimi ve katılan tüm oyuncuları kutluyoruz.

BİZDEN HABERLER

WTA St Petersburg: Milli oyuncumuz Çağla Büyükakçay oynadığı son üç turnuvada çok başarılı olamadı ama oyunu giderek yükselmeye başladı.

Pavlyuchenko karşısında iyi mücadele etse de 6/4 6/4 yenilerek teklerdeki şansını yitirdi. Frech ile girdiği çiftler kategorisinde ise güçlü rakipleri Vesnina/ Zvonareva ekibi karşısında tutunamadılar ve 6/2 6/1 kaybettiler. ITF Antalya M15: 3 temsilcimizden yalnız Koray Kırcı 2. tura yükselmesine rağmen kaybederek turnuvaya veda etti.

Diğer ikisi ilk turda elenmişlerdi. Çiftlerde ise üç takımla katılsak da yüzümüz gülmedi. ATP Lugano Challenger:

Altuğ Çelikbilek ikinci maçını da kazandı. Umarım başarı haberlerini almaya devam ederiz. Devam Altuğ.

SENYÖRLERİ ANLAMAK

ITF'in üst yönetimde gerçekleşen 30-90 yaşlar arasında 13 kategoride senyör faaliyetlerine katılan oyuncu sayısı 2019 yılında 27.500 idi ve tam tamına, dünya şampiyonaları dahil 5 kıtada 502 turnuva oynandı. Katılım sayıları tabii ki farklı. Farklı ama çoğunluk 55-65 ile üç kategoride ağırlıklı. Örneğin dünya şampiyonalarına katılan 65+ oyuncuların sayısı 2142. Buna karşılık 80+'da bu rakam sadece 565! 85+'da ise 220. Tersten bakıldığında ise 30+'lar bu kadar az olmasalar bile 65+ oyuncularına göre sayıca epey az! Rakamlar ne olursa olsun, her yaş kategorisi hep açık ve hepte oyuncu sayısı ne olursa olsun oynanıyor. Bilmem anlatabildim mi?

WTA 1000 MIAMI

Bu hafta oynanacak olan WTA 1000 Miami'de ana tablo kuraları çekildi. İlk 10 seribaşı ve kuranın tümü şu şekilde: Serena'nın katılmadığı turnuvada Barty, Osaka, Halep, Kenin, Svitolina,Pliskova, Sabalenka, Andreescu, Kvitova, ve Bertens gibi oyuncuları izleyeceğiz.