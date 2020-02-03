Herkes gibi takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren Akhisarspor'un ilk maçında Altınordu'ya karşı ne yapacağını ve nasıl bir sonuç alacağını merak ediyordum... Her ne kadar Süper Lig'den düşen kadrosundaki birçok oyuncuyu kaybetse de kadro kalitesi açısından Akhisar bu ligin en güçlü takımlarından birisiydi... Ama gel gör ki Akhisarspor cephesinde beklentiler boşa çıktı... Son 6 maçta olduğu gibi Akhisarspor Altınordu'nun genç yıldızları karşısında yine yokları oynadı.

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen bir takımın 6 maçı kazanamamasını bir kenara bırakın Sokol Cikalleshi, Burhan Eşer ve Ergin Keleş gibi yıldızlarına rağmen 6 maçta hiç gol atamamasına ne diyeceksiniz? İnanın şoke oldum. Asıl düşündüren gerçek ise Yılmaz Vural'ın gelmesine rağmen takımda hiç bir kıpırdanmanın olmaması, kazanmaya yönelik gayretin gözükmemesi bana hayal kırıklığı yaşattı.



VURAL BİLİR İŞİNİ

Yıllarca Türkiye liglerinde birçok büyük başarılara imza adan birçok takımı da Süper Lig'e çıkartan Yılmaz Vural Akhisarspor için büyük bir şans. Dünkü futbolu görürken Akhisarspor'un ilk 2'yi zorlayıp direkt Süper Lig'e çıkacağı fikrim sekteye uğradı. Ama moral bozmaya gerek yok. Bu takım biran önce toparlanıp en azından Play-Off'u ıskalamamalı.

Görünen o ki Yılmaz hocamın bu takımda çok işi var. Ama Yılmaz hoca bilir işini... Altınordu'ya gelince...İnanın izlerken müthiş keyif aldım... O genç ayaklar sahada basmadık yer bırakmadılar. Her pozisyonun içindeydiler. 90 dakikanın son saniyesine kadar golü düşündüler. Rakibe nefes aldırmadılar.

Altınordu'yu izlerken adeta "Süper Lig'e oynayan Altınordu mu, Akhisar mı?" demekten kendimi alamadım. Kaleci Erhan'a, Ravil Tagir'e, golün asistini yapan Ali Yaşar'a, yeni transfer Metehan'a, Furkan Çil'e ve müthiş gole imza atan Kemal'e bayıldım... Görünen o ki Altınordu yeni Çağlar'lar, Cengiz Ünder'ler çıkarmaya devam edecek...

Bence bu Altınordu ligin ikinci yarısında lige damga vuracak. Göreceksiniz. Tebrikler Seyit Mehmet Özkan başkan ve tebrikler Hüseyin Eroğlu hocam... En büyük alkış sizlere..

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