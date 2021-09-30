Süper Lig "sakata" geldi.

Başta ülkemizin iyi futbolunu oynayan Beşiktaş'ta 11 oyuncu revirde!.

Ajax maçına da böyle çıkmak zorunda kaldı. Lig maçına artık hangileri yetişirse. Sadece Beşiktaş değil ligimizin diğer yüz yıllık markaları Galatasaray ve Fenerbahçe de aynı sıkıntıları yaşıyor. Bunların çoğu ikili mücadele sakatlanmaları değil; darbesiz sakatlıklar. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalyan takımları her yıl Avrupa finalleri de oynuyorlar. Kaba hesapla o takımlardaki futbolcular yılda 70 maça yakın oynuyorlar. Böyle sakatlıklar olmuyor. Milli takım eski doktoru Ufuk Şentürk'ün izlediğim röportajından da bundan bahsetti. Benim ilk aklıma geleni de açıkladı: Kulüplerimiz spor uzmanı "doktor heyetine" pek önem vermiyor gibi... En büyük sebep pandemide verilen arada lig bitsin diye üst üste oynanan maçlar. Sonrasındaki kısa dinlenme. Tekrar yüklenmeler ve lig Avrupa maçları derken kendine iyi bakmayanlar özellikle tek tek sakatlar kervanına katılıyor.

En basit yabancılara dahi milyon dolarları bir çırpıda harcayan kulüp yöneticileri bence doktor heyetine bir yatırım yapmalı.

Dr.Ufuk Şentürk de bu konuda kibarca uyarıyor!



ALTAY'IN SIRRI NE?

BENCE başarının sırrı; başkan Ekmekçioğlu ile Mustafa hocanın çok iyi anlaşması!

Sezon başında, "Altay flaş takım olur" demiştim.

Mustafa Denizli'nin bilgi tecrübesine inanmıştım.

Başkan ile hoca bir arada akıllı nokta transferler yapınca başarı işte böyle geliyor. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa Altay sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılmış olur diye umuyorum.



AMAN GÖZTEPE

GÖZTEPE çırpındıkça batıyor... Daha önce de belirtmiştim; Ünal hoca ile yolları erken ayırmışlardı. Yeni teknik adam ilk maçta şansa galibiyet almıştı. Sonrası dediğimiz gibi çıktı; takımı ve oyuncuları tanıyana kadar puanlar uçtu gitti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile yöneticiler planlı hamleler yapmıyorlar. Avrupa kupasına katılmak hayal oldu. Şu an küme düşme hattında çok olmak kötü. Yazık, olan taraftara oluyor.