A Milli Takım'ın başına gelen Stefan Kuntz'u ve öğrencilerini iki sınav bekliyor. Norveç ve Letonya dönemeçlerinde mutlaka galibiyetler alınmalı. Yoksa Milli Takım'ın işi çok zor. Spor medyasını takip ettiğim kadarıyla herkeste bir "acaba" durumu var...

Şu bir gerçek, ligimizden yıllardır uzak olan Kuntz'a kadro yapımında Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop büyük oranda yardımcı olmuştur. Hamit ilk söylemlerinde modern futbol, geleceğin milli oyuncularını hazırlama gibi 2-3 yıl gereken zaman istemişti. Şimdi gerçekten bir modern değişim hedeflerinin kıvılcımları dahi olsa önümüzdeki iki maçta görmemiz gerek. Bakalım neler göreceğiz?



HAKEMLERIN HAFTASI

Ligin sekizinci haftası yangın yerine döndü. Sonuçlara hakemlerin düdükleri etki etti. Öncelikle Ç.Rizespor- Galatasaray maçı. Yanılmıyorsam dört yıldır aralarında oynadıkları maçlarda kaos yaşanmıştı. Yine öyle oldu. FIFA Kokartlı bir hakemden beklenmeyecek yanlış kararla hatalı yönetim gösterdi Ali Palabıyık. Faulleri ıskaladı. Muslera'nın kendisine yönelik kırmızı kartlık çıkışını duymadı. Diagne'nin rakiplerini iteleye iteleye, savura savura çekmelerini görmedi, 8 dakika dedi, 11 dakikalık uzatmada gol geldi.

Beşiktaş-Sivas maçında da Hakem Yaşar Kemal Uğurlu çok bölümde pozisyonları yanlış süzdü. Sonuçta Sergen Yalçın'ın sinirlerini zıplatmayı başardı; kırmızıyı gösterdi! Fenerbahçe- Kasımpaşa maçında da Atilla Karaoğlan pozisyonları hep yanlış süzdü nedense. Hakem Burak Şeker de Göztepe'yi yaktı açıkçası. Halil'e yapılan dirsek vuruşu alenen kırmızı kartlıktı. Sayın Burak Şeker hani hakkaniyetli maç yönetme? Sen sahada yapılanları görmek için varsın, görmemek için değil. VAR'dakilere de ne desek boş, sanırım maçı çok kameradan rahatlıkla izlemenin keyfini yaşıyorlardı! MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu tür basiretsiz maç yönetmelerin ya önün geçer ya da ligin ortasını göremeden diğer başkanların yaptığını uygular. Gidişat onu gösteriyor.

TFF, KADIN FUTBOLUNA BAK

Ülkemizde kadın futbol liglerimiz profesyonel. Ancak oyuncuları amatör lisanslı! Örneğin yurtdışından profesyonel transfer de olsa, amatör lisans çıkartılıyor! TFF'de kadınlar ligiyle ilgili birim yok. Sadece Oğuz Çetin sorumlu... Aynı TFF görmezden geldiği kadınlar 1. Ligi için Antalya'da 6 maçlık bir turnuva düzenledi, şampiyonu öyle belirledi; o da sponsor firma bulunduğu için! Koca sezon altı maçlık seriyle geçti. Beşiktaş ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Rakibi ise 40 maç oynamış! Pandemiyi bahane eden TFF iki yıldır kadınlar ve kızlar ligini oynatmıyor. Beşiktaş ve Konakspor'un yanına yıllar sonra da olsa F.Bahçe ve G.Saray da kadın takımı kurup geldiler. Bu iki kulübün atılımı ile belki TFF konuyla daha çok ilgilenir!