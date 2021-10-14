Letonya galibiyeti güzel oldu. Coştuk sevindik. Şimdi gelelim madalyonun öteki yüzüne. Yani gerçeklere. Norveç ve Letonya maçlarındaki oyun memnun etmedi. Hala 36'lık Burak'tan, 33'lük Caner'den medet umuyoruz. A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un konuşmasını dinledim çok şaşırdım. Hamit'e göre geçmişte yapılanların hepsi kötüymüş! O da yıllarca milli oynadı, son dönemlerde de TFF yöneticisiydi. Bu sorunlardan bahsetmiş miydi yoksa izlemekle mi yetinmişti? Kadroda değişiklik yok. Matematiksel olarak devam maçıydı. Tamam moral oldu ama hakem 94. dakikada bitirse yenemeyecektik! Maç akşamından bugüne yerden yere vuracaktık millileri. Kaptan Burak da serbest atışlarda topu kimseye vermiyor! Herkesin bildiği gibi o atışların ustası Hakan Çalhanoğlu'dur.

Geleceğe yatırım yapılmalı

Onun da morali bozulup oyundan düşüyor. Geleceğe yatırım Rıdvan Yılmaz'lar gibi yetenekler oynatılmalı artık. Mustafa Denizli'nin dediği gibi "TFF, koca ülkede milli takımı çalıştıracak kalitede bir yerli hoca bulamadı" Haklı, çünkü herkes böyle düşünüyor. Karamsarsın diyenler çıkacaktır; sebebi yıllardır günlük zaferlerle avutuyorlar. Artık planlı programlı Türk gençlerinin yeteneğine güvenen sorumluları ve icraatı görmek istiyoruz.

Yabancılar sahipleniyor!

Taylan Yaşin'den bahsetmiştim. Hatırlatayım; Merih Demiral, Serdar Aziz, Adebayor, Salih Uçan ve Oğulcan Çağlayan'a milli olmuş genç yeteneklere kadar özel performans çalıştırması yapan antrenördür. Kayserispor, Alanyaspor'da da çalışmıştı. Ancak ne değeri anlaşılabilmiş, ne de hak ettiği maaşını alabilmişti. Baktı olmuyor, fırsatı değerlendirip Londra'da yaşamayı seçmişti. Ondan mesaj geldi bana "Abi burada kıymetim biliniyor. Türkiye'de kalın kitap kadar çalışmalarıma, CV'me kimse önem vermemişti. Burada profesyonel çalıştırıcıları tercih ediyorlar. Türkiye'deki çalışmalarımı duyan İngiliz ve yabancı futbolcular da özel antrenman için bana gelmeye başladı." Ben de İngiltere'de oynayan Ozan Tufan başta olmak üzere ünlü isimler yakında kapısını çalar diye düşünüyorum! İşi çok iyi yapan Taylan hocayı kulüplerimiz kaçırttı, İngilizler sahipleniyor!

Naci Sensoy

Manisa FK'da teknik direktör Naci Şensoy oldu. Fenerbahçe'de Veselinovic'in yardımcılığı dönemlerinden tanırım Naci hocayı. Ayrıca futbol bilgisine, kariyerine, takım çalıştırmasına çok güvenirim. Hoca genelde hep Balkan takımlarını çalıştırdı ve şampiyon yapmıştı. Manisa FK onunla birlikte çıkışa geçecektir. Hayırlı olsun.