İç siyaset çok ısındı kasım ayı çok hareketli olacak

İç siyasette kulisler adeta kaynama noktasına ulaşmış durumda. Ankara koridorlarından sızan bilgilere göre, Kasım ayı Türkiye siyasetinde kartların yeniden dağıtıldığı, dengelerin değiştiği çok sıcak bir kırılma dönemine sahne olmaya hazırlanıyor. Bu hareketliliğin merkezinde iki ana hareket alanı var. Birincisi; Belediyelerde dengeler hızla değişiyor. İkincisi; CHP ile Yenı Parti mücadelesi sertleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası belediyelerden AK Parti'ye yeni geçişler geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti'ye geçecek bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu söyledi. Yalçın, "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" diye konuştu. Kulislerde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ismi iddia ediliyor.

AHMAK DAVASI KARARI

İzmir'den sonra en önemli değişim İstanbul semalarından yükseliyor. "İstanbul Büyükşehir de AK Parti'ye geçebilir" kulisi, İBB Meclisi'ndeki üye aritmetiğinin ve parti içi dengelerin değişimine işaret ediyor. Mega kentte yaşanacak yapısal değişim, 2028 genel seçimlerine giden yolun da yönünü belirleyecek güçte. İstanbul'da Tuzla, Çekmeköy, Şile, Üsküdar, Adalar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve son olarak Ataşehir olmak üzere belediye başkanlıkları yönetimi AK Parti'ye geçti. İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinde istifalar ve parti değişikliklerinin ardından son duruma göre AK Parti 21, CHP 16 ilçe belediyesini yönetmekte, 2 ilçe ise kayyım tarafından idare ediliyor. Cumartesi günü yapılan Eyüpsultan Belediye Başkan vekilliği CHP'de kaldı. Ancak, oylamada usulsüzlük yapıldığına ilişkin, AK Parti İl Başkanlığı mahkemeye başvurdu. AK Partili adayın isminin bir harfinin eksik olduğundan 1 oy iptal edilmişti. Kulislerde, olası yenilenecek Eyup Sultan Belediye Başkan vekilliği seçimini AK Partili ismin kazanması ve Ataşehir Belediye Meclis üyelerinden bir kısmının katılmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aritmetik değişecek. Çoğunluk Cumhur İttifakına geçeceği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu hakkında AHMAK davası hakkında son karar Yargıtay'dan çıkmak üzere. İmamoğlu ceza alırsa, siyaset yasağı da geldiğinden Belediye Başkanlığı düşecek. İstanbul Belediye Başkanlığı için muhtemelen Kasım ayında bir seçim yapılması gerekecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aritmetiği. CHP Grubu: 186 sandalyeden 148 altına düştü. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP): Ataşehir ve olası Eyup Sultan Belediye meclislerinden gelecek üyeler ile 149 sandalyeye yükselecek. İstanbul Büyük Şehir belediye meclisi dengesı değiştiğinden, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Vekilliğini kazanması gündeme girdi.

MÜCADELE SERTLEŞTİ

İktidar yeni hamlelerle tahkimat yaparken, CHP ile Yeni Parti arasında çekişmeler sertleşiyor. Özel ile Kılıçdaroğlu arasında Cemil Tugay'ın adaylık süreci ve geçmiş belediyecilik faaliyetleri üzerinden sert bir tartışma yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık devir teslim töreninde Özgür Özel'e Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini bizzat söylediğini ileri sürdü. Ayrıca parti arşivlerinde Tugay ile ilgili herhangi bir memnuniyet anketi olmadığını söyledi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını yalanladı, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adının geçmediğini, uyarılmadığını iddia etti.

ÖZEL ELİNİ ÇEKİYOR MU?

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mart 2027'de yapılması planlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayında genel başkan adayı olacağını açıkladı. Ümit Uysal'ın Ekrem İmamoğlu/ Özgür Özel'e yakın isim olduğu biliniyordu. Ama CHP'den ayrılmadı, Yeni Parti'ye geçmedi. Ümit Uysal'ın CHP Genel Başkanı olacağını açıklamasından sonra, kulislere Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in eski partisi CHP'nin kurultay sürecini yakından takip ettiği, CHP Genel Başkanlığı için kendine yakın bir ismi aday göstereceği bilgisi sızdı. Bu kulis, CHP'yi çok hareketlendirirken, CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisinden tamamen kopmadığı, CHP içinden elini çekmediği tartışmaları başladı. Özgür Özel'in CHP içerisindeki delege seçimlerinde aktif rol alacağı ve CHP'de Kasım ayında başlayacak kurultay takviminde il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip edeceği konuşuluyor .Özgür Özel'in ayrıldığı CHP içinde, kendilerine yakın olan adayları arka planda desteklemek, delege çalışması yapmak ve 2027 Nisan ayında yapılması planlanan CHP kurultayında bir genel başkan adayı çıkartıp CHP Genel Başkanı seçtirmek gibi bir planı olduğu konuşuluyor.

KONGRE TARTIŞMALARI

Yeni Parti'nin isminin değişip değişmeyeceği Kasım ayı başında belli olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyarı yazısının ardından AYM, Yeni Parti'ye savunma yapması için 1 aylık bir süre tanımıştı. Parti yönetimi, savunmayı yüksek mahkemeye iletti. Son kararı AYM Genel Kurulu verecek. Özgür Özel bir taraftan Yeni Parti ismini bırakmamak için direnirken, diğer yandan alternatif isimler de belirlendi. Olası bir değişiklik durumunda yola Türkiye'nin Yeni Partisi, Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi isimleri ile devam etmeyi düşünüyorlar. Kulislerde ilginç bir tartışma da var. Milletin Yeni Partisi isminin kısaltılmış hali MYP oluyor. Bunun da M(Mansur'un) Yeni Partisi esprileri yapılırken, Özgür Özel'in Halkın Yeni Partisi ismini çok istediği söyleniyor. Halkın Yeni Partisi ismine de Ekrem İmamoğlu'nun karşı olduğu, Türkiye'nin Yeni Partisi veya Değişim Partisi ismini istediği konuşuluyor. Yeni Parti de, resmi il kongreleri i 24-27 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14-15 Kasım'da Büyük Kurultay yapılacak. Yeni Parti ilçe kongrelerinde, yüzde 47 oranında bir değişim gerçekleşti. Parti genelinde toplam 305 ilçede sandık kuruldu.Bu ilçelerin 160'ında seçime tek adayla girilirken, birden fazla adayın yarıştığı 145 ilçenin 68'inde mevcut kurucu ilçe başkanları seçimi kaybetti. Partinin kurucusu olan bir grup milletvekilinin söz verdikleri isimleri ilçe başkanı seçtirmediği için rahatsız olduğu konuşuluyor. İl kongreleri milletvekilleri için, il başkanları ve kongrelerinden çıkacak Büyük Kurultay delegelerinin çok önemli olduğu belirtiliyor. Milletvekillerinin seçim öncesi yakın adamlarına İL BAŞKANI YAPMA sözleri verdiği, ilçelerden sonra il başkanları seçiminde de başarırız çıkmaları halinde, 25-30 milletvekilinin Yeni Parti'den ayrılıp CHP'ye geçecekleri iddia ediliyor.

SONUÇ

YENİ Parti il kongrelerinden çıkacak büyük kurultay üyeleri listesi de çok önemli. Büyük Kurultay'dan partinin en yetkili organı PARTİ MECLİSİ ÜYESİ olma ve partinin yönetim kadrosuna (MYK) seçilme imkanı olduğundan, Yeni Parti Milletvekilleri için parti Meclisi üyesi olma konusunda şimdiden dişe diş çalışmalar yaptığı gözleniyor. YENİ Parti Büyük Kurultay sonrasında partiye hakim olma konusunda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in birbirlerine ters düşme olasılığı da gündeme gireceği değerlendiriliyor. KASIM AYI İÇ SİYASET

AÇISINDAN ÇOK HAREKETLI GEÇMEYE GEBE...