Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla girmeye saatler kaldı. 2020'ye milyoner olarak girmek isteyenler binlerce kişi şansını deneyerek Milli Piyango bileti aldı. Bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşurken milli piyango yılbaşı özel çekilişinin saat kaçta yapılacağı da merak ediliyor. 80 milyonluk rakamlar ne zaman belli olacak? Büyük ikramiye saat kaçta belli olacak? Yılbaşı çekilişi saat kaçta? İşte merak edilenler...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? Büyük ikramiye kazanan bilet ne zaman açıklanacak? Milli Piyango hangi kanalda canlı? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yıla büyük heyecan ve umutlarla girmek isteyenler milli piyango çekilişini merak ediyor. İşte yılbaşı özel çekilişi ile ilgili merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Telefondan Milli Piyango Sonuçları sorgulamak için yapmanız gereken işlemler çok basittir. Öncelikle çekiliş bittikten sonra büyük ikramiye 80 Milyon lirayı kazandıran numaralar belli olacak. Bu ikramiye size çıkıp çıkmadığını sayfamız Milli Piyango sayfamız üzerinden çok rahat öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango sayfamıza giriş yaparak bilet numaranıza göre sorgulama yapabilirsiniz. Sıralı tüm liste açıklandığı anda size ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmiş olacaksınız.

Ayrıca sıralı tam listeyi sayfamız üzerinden tek tek görebileceksiniz. Buna göre hangi rakama hangi ikramiye tutarları veriliyor, amorti rakamlarının ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda saat kaçta?

Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak? MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

2020 Milli Piyango sonuçları! İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Kim, ne kadar ikramiye kazanacak? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?

Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?