“Her gün bir iğrenç iddia duyuyorum”

İzmir’de işadamı Ümit Tanyüksel’le ilişkisi sürerken intihar eden Evrim Durakcı’nın babası Ahmet Durakcı, “Bu adamla ilgili her gün iğrenç mesajlar alıyorum. Kesin kızımın kanına girdi. Yargı gerçeği ortaya çıkaracaktır” dedi

İzmir'de işadamı ünlü yelkenci Ümit Tanyüksel'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Evrim Durakcı'nın intiharının ardından, her gün yeni bir iğrenç iddiayla karşılaştığını belirten babası Ahmet Durakcı, 'Kızım saatli bomba gibi bir adamla birlikte olmuş. Kimbilir nasıl kanına girip kandırdı, beynini yıkadı. Bana ve arkadaşlarına her gün Ümit Tanyıldız'la ilgili iğrenç ve şaşırtıcı iddialar geliyor" dedi. Baba Durakcı o iddiaları şöyle dile getirdi:



'ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI'

"Kızımın yakın arkadaşı Seranay Bilge'ye sosyal medya hesabından gelen mesajda, Gamze Ö. isimli kız şunları yazmış: Ümit Tanyüksel bizim aile dostumuz ve annemin eski patronu, kızı ile de ben arkadaşım. Benim bir erkek arkadaşım yüzünden onun kızı ile kavga ettik ve babası annemi işten çıkardı. Aylar sonra benimle konuşmak, bana bir şey danışmak için yanına çağırdığında, arabasında beni zorla öpmeye çalıştı ve 'seninle birlikte olmak istiyorum' dedi. Arabadan son anda inip kaçtım. Ben kızının arkadaşıyım, bir de eğer faydam olacaksa ifade vermeye ve tanıklık yapmaya da hazırım."



'ÖNCEDEN VUKUATLI'

"Yine Ebru isimli bir kişinin sosyal medyadan yaptığı yoruma bakın: Ümit Tanyüksel, sayende ikinci ceset de olay yeri incelemeye gitti. Kardeşimden sonra yazık, birini aşk için birini iş için harcadın." Avukatlarıyla birlikte işin peşini asla bırakmayacağını söyleyen acılı baba Durakcı, "Bu adamın yeni kurbanlar seçmesini beklemeden yargının en hassas kararı vereceğinden şüphem yok" dedi.

'CEVAPSIZ SORULAR VAR'

Evdeki kişisel eşyaların ve cep telefonundaki yazışmaların incelenmesinden sonra gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Durakcı, "Kamera kaydı yokmuş! Bir insan kayıt yapmadan bir kişinin evini neden izler? Neden bu sorunun cevabını günlerdir soruyorum, çünkü ben bulamadım. Neden eşi ile sevgilisinin evine gitti, bu sorunun cevabı yok. Neden cep telefonundan görüp eve giderken, polisi ve 112'yi aramadı. Bunlar hep ailesi olarak bizim kafamızdaki sorular. Bu sorulara ne cevap vereceğini merak ediyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL

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