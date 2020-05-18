New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0.3 artışla 23.694,27 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, yüzde 0.4 artarak 2.864,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.8 yükselişle 9.014,56 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilere rağmen petrol fiyatlarındaki toparlanma etkili oldu. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, Türkiye saati ile 23.10 itibarıyla yüzde 7.5 artışla 29,63 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.14 artarak 32.73 dolardan işlem gördü.



ABD'DE REKOR DÜŞÜŞ

ABD'deki verilere göre, perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 16.4 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 11.2 azaldı ve endeks 101 yıllık tarihinde en büyük aylık düşüşü gösterdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1.95, dolar/TL yüzde 3.04, euro/TL yüzde 2.84 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi en düşük 97.740,33 ve en yüksek 100.864,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1.97 artarak 99.768,15 puandan tamamladı.



ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.95 kayıpla 386.20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.91 azalışla 2.565,00 lira oldu.

Geçen hafta 639.00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,04 değer kaybıyla 6,9000 lira ve euro yüzde 2,84 azalışla 7,4940 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.14 ile para piyasası fonları oldu.