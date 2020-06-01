Küresel piyasalarda seyreden hafif satıcılı seyre paralel olarak Borsa İstanbul güne yüzde 0,17'lik düşüşle başlarken, dolar/TL 6,82; euro/TL 7,57 seviyelerinden el değiştiriyor. BİST 100 açılış sonrası gelen alımlarla sınırlı kayıplarını da geri Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yükselen tansiyon ve Trump'ın açıklaması beklenen Çin'e yönelik yeni yaptırımlar endişesiyle satıcılı bir seyirle başlıyor. ABD borsaları kapanışa doğru gelen satışlarla ekside kapandı. ABD vadelilerde sınırlı da olsa kayıplar yaşanıyor. Asya borsalarında ise karışık bir gün geride kaldı.



YÜZDE 4,5 BÜYÜME

Yurt içinde ise günün en önemli verisi olan büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde beklentilerin hafif altında kalarak yüzde 4,5 büyüme kaydetti. Veriyle birlikte açılan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne hafif satıcılı bir şekilde yüzde 0,17'lik kayıpla başladı. Dolar/TL 6,82; euro/TL ise 7,57 düzeyinde el değiştiriyor. ABD-Çin geriliminin baskıladığı küresel piyasalara paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 azalışla 105.182,89 puana geriledi. BIST 100 endeksi, açılışta 176,87 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 105.182,89 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise 1,66 ile sigorta oldu. Dün yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı.



1. ÇEYREKTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi. Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getirirken, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyleyebilirim.



ALTIN FİYATLARINDAKİ YÖN

Kovid-19 pandemisi, küresel piyasalarda risk iştahının da bozulmasına neden oldu. Türkiye'de de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan sonra Borsa İstanbul sert kayıplar yaşadı. Risk iştahının azalmasının yabancı yatırımcıyı da gelişen ülke piyasalarından çıkışa yöneltmesi borsada kaybı hızlandırdı. Ancak borsa 11 Mart'tan sonra kaybını geri alıp kazandırmayı da başardı. Borsa İstanbul BİST 100 endeksi 11 Mart'tan 28 Mayıs'a yüzde 4.5 yükseliş kaydetti. Ama tüm hisselerdeki hareketi içeren BİST Tüm endeksi ise yüzde 7.5'in üstünde kazanç sağlamayı başardı. En büyük şirketlerin yer aldığı BİST 30 endeksinde ise ancak kayıplar telafi edilebildi ve yükseliş yüzde 0.5 ile sınırlı kaldı. BİST 50'de de yükseliş yüzde 3 seviyelerinde.

Gram altın fiyatları 376 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1724 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1723 dolardan işlem görüyor.

Eğer ons altında yeniden yukarıya dönen bu artış trendi 1.725 dolar seviyesini aşarsa yeniden 1.730 dolara bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Eğer şu sıralarda izlediği 1.720 dolar seviyesinden aşağı yönde kırılma yaşanırsa 1.680-1.690 dolar seviyesine geri çekilme söz konusu olabilir.