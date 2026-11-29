Dünya ekonomisinde rekabetin yönünü bilgi, teknoloji, inovasyon ve nitelikli insan kaynağı belirlemektedir.

Kalkınma, beşerî sermayenin etkin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Bu beşerî sermayenin temelinde, toplumun mayasını oluşturan kadınlar vardır. Geçmişten günümüze kadınlar; bilgi, zekâ, üretim ve liderlik güçleriyle medeniyetlerin gelişimine yön vermiş, bugün de bilimden teknolojiye, ekonomiden siyasete pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Türkiye gibi ekonomik potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı güçlü ülkelerde kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması, kalkınma açısından stratejik önem taşımaktadır. İş dünyasında, yönetim kurullarında, siyasette, kamuda sorumluluk üstlenmek isteyen yetkin kadınların değerlendirilmesi önemlidir.

KADINLARIN TALEPLERİ

Bilindiği üzere SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurullarında en az yüzde 25 kadın üye hedefi öngörülmektedir.

Bu yaklaşım farklı ölçeklerdeki şirketlere yaygınlaştırılabilir; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde kadınlara daha fazla fırsat sunulabilir. Buradan özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemizin karar vericilerine seslenmek istiyorum. Kadınların yönetimde daha fazla söz sahibi olabilmeleri, bilgi ve deneyimlerini projelere aktarabilmeleri, yetkinliklerini görünür kılabilmeleri ve değer önerilerini kurumlara sunabilmeleri için dijital bir insan kaynakları platformu oluşturulabilir.

Yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu imkânlarla Ulusal Kadın Yetkinlik ve Değer Eşleştirme Platformu adı altında bir çalışma yürütülebilir.Bakanlıklar, yerel yönetimler ve TOBB çatısı altında şirketler ihtiyaçlarını dijital ortamda tanımlarken kadınlar da özgeçmişleri, proje önerileri, hedefleri ve kurumlara sağlayabilecekleri katma değeri anlatan raporları ile başvuru yapabilir. Yıllardır kamu ve özel sektörle iç içe çalışan bir yönetim danışmanı ve farklı alanlarda sorumluluk üstlenen bir iş kadını olarak şunu net görüyorum: "Kurumlar nitelikli insan kaynağı ararken pek çok insan potansiyelini değerlendirme fırsatı bulamamaktadır." Ulusal Kadın Yetkinlik ve Değer Eşleştirme Platformu modeli ile iki tarafı buluşturarak ülkemizin kalkınmasında önemli bir atılım olacaktır. Ancak kadınların üretim ve yönetim potansiyelini ortaya koyabilmelerinin temel koşullarından biri de güvenli, saygın ve özgür bir yaşam ortamına sahip olmalarıdır. Ne yazık ki ülkemizde de kadınlar psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Dünya Bankasının farklı ülkelerde yürüttüğü araştırmalar, kadına yönelik şiddetin ekonomik maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,7'sine kadar ulaşabildiğini göstermektedir. Şiddet; toplumsal güveni, sosyal sermayeyi ve ekonomik üretkenliği olumsuz etkilemektedir. Elbette Şiddetle mücadelenin temelleri ailede atılmaktadır.

Erkek çocuklarına nezaket, sevgi, saygı ve empati kazandırılması önemlidir. Gerçek güç, başkasına hükmetmek değil, kendi davranışlarını yönetebilme olgunluğudur.



TÜRK KADINI GÜÇLÜDÜR

25 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldım.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını ve Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın ifade ettiği üzere "kadınlarımız yalnız değildir, devletimiz kadınların yanındadır" vurgusu ise kadınlarımız için bir güvencedir.

Türk kadını güçlüdür. Devletimiz kadınlarımızın yanındadır. 25 Kasım programda iş dünyasının gelişimini ve sürdürülebilir kalkınmayı esas aldığım son eserim Yükselişin Kodları'nı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etme imkânı buldum. Kendisinden güzel sözler duymak beni onurlandırdı. Ben de ülkemize değer katmak isteyen, üreten milyonlarca kadından biriyim. Kadın üretir, geliştirir, dönüştürür ve değer katar. Kadına açılan her fırsat kapısı, Türkiye'nin geleceğine açılan bir kapıdır. Biz Türk kadınları, bilgimizle, emeğimizle ve azmimizle vatanımıza ve bayrağımıza hizmet etmeye, ülkemizin yükselişinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Türkiye'nin yükselişinin kodları; kadının zekâsında, üretim gücünde ve yüreğindedir.