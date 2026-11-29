Haftanın benim için en dikkat çekici buluşması, TUCCI New York Networking Night etkinliğiydi. Ben de 24 Kasım Salı akşamı Manhattan'daki Taşkın Bakery'de düzenlenen bu özel gecenin davetlileri arasındaydım. Açılımı The United Council of Commerce & Industry olan TUCCI; Türkiye ile Amerika arasında ticari ilişkiler kurmak isteyen iş insanlarını, girişimcileri, yatırımcıları ve farklı sektörlerin profesyonellerini aynı ortamda buluşturmayı amaçlıyor. Taşkın Bakery'deki buluşmada gayrimenkulden finansa, hukuktan teknolojiye, lojistikten inşaata kadar farklı alanlardan katılımcılar vardı. New York gibi hızlı ve rekabetçi bir şehirde iş bağlantılarının çoğu zaman resmî toplantı masalarından çok, bu tür samimi buluşmalarda başladığını bir kez daha gördüm. Bazen kısa bir sohbet, doğru zamanda yapılan bir tanışma ya da karşılıklı değiştirilen iki kartvizit, aylar sonra önemli bir iş birliğine dönüşebiliyor. TUCCI buluşmasının en değerli tarafı da insanları yalnızca aynı mekâna getirmesi değil, birbirleriyle gerçekten konuşabilecekleri bir ortam oluşturmasıydı.

KÖPRÜ VAZIFESI

Gecede ayrıca 14 Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek TUCCI Türkiye- Amerika Ticaret ve Yatırım Zirvesi hakkında bilgi verildi. Şişli'de yapılacak zirvede şirket kuruluşu, ticaret hukuku, vergi ve muhasebe, yatırım ve göçmenlik vizeleri, gayrimenkul, bankacılık, e-ticaret, lojistik, teknoloji, yapay zekâ, pazarlama, eğitim ve gıda sektörü gibi pek çok başlık ele alınacak. Programda sektör panellerinin yanı sıra şirket stantları ve birebir iş görüşmeleri de planlanıyor. Amerika'da iş yapmak isteyenlerin en büyük ihtiyacı yalnızca sermaye değil; doğru bilgiye, güvenilir insanlara ve güçlü bir çevreye ulaşmak. TUCCI'nin New York ile İstanbul arasında kurmaya çalıştığı köprüyü bu nedenle değerli buluyorum. Bu haftanın ikinci ismi ise Gülşah Batıbeki Güler. İstanbul'un medya ve yapım dünyasında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip olan Güler, bugün New York merkezli GBG NY Creative Productions & Talent LLC'nin kurucusu ve yönetici yapımcısı. Yapım koordinasyonu, yaratıcı projeler, yetenek yönetimi ve uluslararası iş birlikleri alanlarında çalışan Güler, İstanbul ile New York'un yaratıcı dünyaları arasında bağlantılar kuruyor. Türkiye'de edindiği deneyimi New York'a taşıyarak iki ülkenin film, medya ve yapım sektörlerini bir araya getirmeye çalışıyor.

TÜRK DILLERI

Gülşah Batıbeki Güler'i bu hafta gündeme taşıyan gelişme ise 4-5 Aralık tarihlerinde Türkevi'nde başlayacak Turkic Languages & Heritage Film Festival. Güler, festivalin stratejik çözümler ve geliştirme ortağı olarak görev alıyor. Türk dillerinin konuşulduğu farklı coğrafyalardan filmleri bir araya getirecek festival, New York'tan başlayarak 2027 yılında Amerika'nın farklı şehirlerine taşınacak. Türkevi'ndeki iki günlük açılış programında uzun ve kısa filmler, belgeseller, yönetmen söyleşileri ve Türk kahvesine ayrılan özel bir bölüm bulunuyor. Gösterimler 4 ve 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek; katılım önceden kayıt yaptırmak şartıyla ücretsiz olacak.