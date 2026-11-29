Ankara'da siyasetin nabzı son günlerde alışılmışın dışında bir hızla yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçimlerin 2028'de yapılacağına dair net açıklamaları erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatmaya çalışsa da başkent kulisleri bambaşka bir senaryoya kilitlenmiş durumda. Özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Aralık Cuma günü "ülke gündemini sarsacak" bir açıklama yapacağını duyurması, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik karşı hamle arayışları ve Ümit Özdağ ile başlayan ittifak ve iş birliği temasları siyasetteki tansiyonu bir anda yükseltti. Seçim takvimine yaklaşık 16 ay kala hem TBMM'de gerçekleşen sürpriz görüşmeler hem de Silivri'ye uzanan kritik ziyaret trafiği, 2028 yolunda dengelerin yeniden kurulduğunu gösteriyor.

Özgür Özel'in bu çıkışının arka planında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının yer aldığı konuşuluyor.

ZAFER-İYİ ORTAKLIĞI

Danıştay'ın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanmakta olan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalini onaması ve kurultay davasından çıkan siyasi yasak kararları, muhalefetin adaylık stratejisini yeni bir aşamaya taşıdı. Özel, toplantıda doğrudan yeni bir aday ismi açıklamayacağının sinyalini vererek yeni bir yöntem duyuracağını işaret etti. Özel, toplantının "Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir?" sorularına yanıt vereceğini ve gündemi uzun süre meşgul edeceğini belirtti.

Kulislerde bu açıklamanın muhalefetin yeni bir ittifaka yönelmesi girişimi olabileceği konuşuluyor.

Danıştay'ın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal kararını onaması, fiili cumhurbaşkanı adaylık engelini gündemde tutuyor.

Özel'in açıklamadan önce Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurması, iki ismin ortak bir "B planı" veya sembolik bir adaylık stratejisi üzerinde konuşacakları şeklinde değerlendiriliyor.

Özel, aynı TV yayınında "Özgür Özel aday değiştiremez, parti aday değiştiremez, millet aday değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Özel'in "Millet aday değiştirebilir" vurgusu ve toplantıyı tek başına yapacağını belirtmesi, masada İmamoğlu'nu "tasfiye etmiş" görünmeden yeni bir yol açma arayışı olduğunu gösteriyor. İmamoğlu ile yapacağı Silivri görüşmesinin hemen ardından kürsüye çıkacak olması, atılacak adımın İmamoğlu'nun rızası ve desteğiyle atıldığı mesajını vereceği konuşuluyor. Bu sözler, doğrudan bir isim açıklamak yerine yeni adayın belirlenmesi için başta İYİ Parti ve Zafer Partisi ile yeni bir ittifak çağrısı ve seçim stratejisi olabileceği yorumlarına yol açıyor. İktidarın 2028 takviminde ısrar ettiği, DEM Parti ve MHP hattındaki temasların gündemi belirlediği bir dönemde Özel'in erken seçim talebini canlı tutmak ve muhalefet bloğunun merkezini kendi partisine çekmek için yüksek tansiyonlu bir siyasi hamle de planladığı konuşuluyor.

Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşme ile İYİ Parti ve milliyetçi-muhafazakar partilerle sıcak ilişkiler kurma çabaları, "Terörsüz Türkiye" süreci etrafında yeni bir karşıt blok oluşup oluşmadığı sorularını gündeme getirdi.

Bilindiği gibi İYİ Parti ve Zafer Partisi Terörsüz Türkiye sürecine takoz koyma girişimleri ile dikkati çekerken Özgür Özel - Yeni Parti de aynı yolda yürüyor. Hatırlayalım:

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışırken Özel İmralı heyetine üye vermedi.

Süreçle ilgili kanun oylamasında Özel Yeni Parti'yi serbest bıraktı; 54 üyesi hayır oyu kullandı, 32 milletvekili evet dedi.

Son olarak da Meclis'teki İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı.

Yani takoz koymada süreklilik var. Özgür Özel'in Terörsüz Türkiye TBMM İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğine ilişkin açıklaması sonrası Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada 'Terörsüz Türkiye' sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Çözüm sürecinin günlük siyasetin dışında tutulması gerekiyor. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. 40 yıllık sorunu çözme fırsatının kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Özgür Özel'i çok sert eleştirdi ve "103 yıllık CHP'yi böldünüz, Türkiye'yi böldürmeyeceğiz" çıkışını yaptı. Özgür Özel'in "kardeş hukuku" vurgusuyla tasfiye iddialarını boşa çıkarmak amacıyla Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeyi planladığı konuşuluyor.

İki ismin, İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi halinde devreye girecek "B planı"nı ve 4 Aralık'ta kamuoyuna duyurulacak yeni siyasi çerçeveyi netleştireceği konuşuluyor.

Özel; parti kurultayı öncesinde, kurultay sonrasında ve İzleme Komisyonu'na üye verilmemesi kararı alınırken İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmedi.

Özel, son olarak 4 Ekim 2026 tarihinde İmamoğlu'na gitmişti.



ULUSAL MİLLİYETÇİ

2028 seçimlerine yaklaşık 16 ay kala Türkiye siyaseti hareketli. İktidar ekonomik programı tamamlamak ve "Terörsüz Türkiye" sürecini somut sonuçlara ulaştırmak için çalışıyor; bu nedenle 2028 seçim takvimine göre planlamalar yapıyor. Muhalefet cephesinde ise tablo çok katmanlı bir hal almış durumda; muhalefet partileri arasındaki farklılaşan tutumlar liderleri yeni arayışlara itiyor. Bu ittifakın adı "ulusalcı-milliyetçi cephe" ise bunun cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olabilir mi? Özgür Özel, Zafer Partisi ve İYİ Parti'ye yanaştıkça Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek ittifakın temellerini attığı da iddia ediliyor. Özgür Özel'in hem milliyetçi tabana hitap eden Ümit Özdağ ile görüşmesi, İYİ Parti'ye yakın duruşu, CHP'nin devamı olduğunu iddia eden Yeni Parti'nin sözcülüğüne merkez sağ kökenli Salih Uzun (Anavatan Partisi, Demokrat Parti kökenli) gibi bir ismi getirmesi yeni gelişmelerin bir işareti olarak gösteriliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin bagajını taşımayan yeni bir Anavatan Partisi kurma girişimi düşüncesiyle Özgür Özel'e Yeni Parti'yi kurdurmasını da bir kenara yazarsak, önümüzdeki haftalar 2028'e giden yolda sadece adayların değil, ittifakların da sınırlarının kesinleşeceği bir döneme yaklaşıyoruz demektir.