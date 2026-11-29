Özür dilerim"... İki kelime, on bir harf, bir iki saniye. Maliyeti neredeyse sıfır. Ama ego öyle nazik bir şey ki, saniyeyi büyütüp 'gurur gidiyor' hissi yaratabiliyor. Sanki ömür boyu sürecek bir açık senet imzaladık gibi.

Oysa çoğu zaman tam tersi. Özür, önce karşımızdakini sakinleştiriyor, uzun vadede de bizi güçlendiriyor. Çünkü 'Hata yapınca bunu kabul edebilen biriyim' sinyali veriyor. Bir sonraki anlaşmazlıkta da ortam daha kolay yumuşuyor. Aslında hiç bu hesaplara girmeden de özür dilemenin erdemi ve rahatlığı yeter.



SANKI BUHARLASTI

Son yıllarda dikkat ediyorum, özür sanki buharlaştı. Restoranda yanlış tabak geliyor, bildiriyorsun, yüz ifadesi bile kıpırdamıyor. Tabağı alıyor, bir süre sonra yenisini getiriyor, o kadar.

Ürün belki yenilendi ama senin duygun yenilenmedi. İnsanız. Hayvan değiliz ki mama kabımız dolsun, tamam diyelim.

Halbuki samimi bir özür, üstüne küçük bir ikram belki işletmeye ufak bir maliyet getirir; karşılığında sadık bir müşteri kazanırsın. Üstelik inanın sonradan gelen ikram bile (aradan zaman geçtiği için) o taze özrün yerini tutmuyor. Hatta bazı hizmet sektörünün azı kollarında artık özür dilemek yerine suçu bir başkasına atmak var. "Benim sorumluluğumda değil. Ben o konuya bakmıyorum" gibi. Müşteri için ulaşabildiği kişi sorumludur, nokta! En azından ilk tepkiyi siz göğüsleyip yumuşatmalısınız.

Siz baş edemiyorsanız müşteri/misafir bir üstünüze devredilir. İşte bu yüzden merak ediyorum acaba işletmeler personel eğitimlerinde özrü yasakladı mı diye... Zira özür demek sorumluluk almak demek. Üstelik bazı sektörlerde bu sorumluluk çok daha büyük ekonomik tazminatlara yol açabiliyor.



CANA MAL OLABILIR

Özür gelmeyince kayıp sadece bir müşteri olmayabilir. Zamanında ve yerinde söylenmemiş bir özür bazen cana bile mal olabilir. Trafikte küçük bir hatayla bir sürücüyü tehlikeye attın diyelim. Mahcup bir el hareketi, kısa bir özür çoğu fırtınayı dindirir. İlişki araştırmacısı John Gottman'ın çalışmalarında, nabız dakikada yüz civarına çıktığında insanın 'savaş ya da kaç' moduna kayabildiği anlatılıyor. O noktadan sonra karşındaki seni anlamıyor değil, fizyolojik olarak anlayamıyor olabilir. Erken gelen bir özür, tartışmayı o eşiğe taşımadan durdurabilir. Güç dengesizliğinin olduğu durumlarda da bazen haklı olsan bile küçük bir özür sana zaman ve sağlık kazandırır. Ne demiş eskiler, "İte dalaşacağına çalıyı dolaş." Özür bazen çalıyı dolaştırır ama hâlâ nefes alırsın." Bazen iki kelime, on bir harf, bir ömür fark yaratır.