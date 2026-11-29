KOÇ: Ortak çalışmalar gerektiren faaliyetler içinde olacaksınız. Bugün her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengelemeniz gerektiği konusunda uyarılıyorsunuz.



BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerjiyle yoğunlaşması nedeniyle geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



İKİZLER: Sizi fark etmemek imkânsız. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hâkim olacaksınız. Çevrenizin size yönelik yaklaşımlarını görmezden gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.



YENGEÇ: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Özgün fikirlerle şekillenen iş birliği, gün içinde enerjinizi olumlu etkileyecek.



ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili birtakım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle kişilik çatışması yaşamaktan vazgeçmelisiniz.



BALIK: Partnerinizin kendine özgü fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara karşı çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ: Bazı konuların size sağlayacağı kazançlar konusunda dikkatli olmalısınız. Sezgilerinizin yüksek olması nedeniyle karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Mesleki anlamda size oldukça yarar sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP: Bugün aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı kendi içinizde büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.

YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden otokontrolünüzü sağlamak zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Yakın dostlarınızdan önemli destekler alacaksınız. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünceler ve araştırmalar içindesiniz.

KOVA: Yaşama analitik bir bakış açısıyla yaklaşırken istekleriniz konusunda derin incelemelere yöneleceksiniz. Bugün hızlı hareket etmeniz nedeniyle küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize ve cildinize dikkat etmelisiniz.

BALIK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmada engel tanımayacak, bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz.