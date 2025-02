Adında Ak Işığında İstikbal

23 yıldır Aziz Milletimize büyük hizmetlerini sürdüren Küresel Lider Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Kongresi'ni yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Kongrenin ana sloganı "ADINDA AK, IŞIĞINDA İSTİKBAL" olarak belirlendi. Doğum günü 26 Şubat 1954 olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan için kongrede bir kutlama yapılacak. Ankara'daki kongrede AK Parti iktidarının şimdiye kadar gerçekleştirdiği projeler ve icraatların anlatıldığı tanıtım filmiyle, kongreye özel bir şarkı da hazırlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Asya gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin "Nasıl bir kabine, nasıl bir A takımı olacak? Bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak mı?" sorularını yanıtlamıştı.



YENİLENME FIRSATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz, AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bir bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu" dedi. Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik? İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık" diye konuşmuştu. Ve "23 Şubat'ta kadınlardan ve gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız" diyerek, merak edilen parti yönetiminin nasıl şekilleneceğini açıklamıştı: "Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına sunacağız."



GENÇ VE DİNAMİK

Erdoğan, Çarşamba günü de TBMM'de: "Emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin dinamizmi ile harmanlayarak, güçlü bir vizyon, program ve kadroyla milletimizin huzuruna çıkacağız" demişti. İlçe başkanlıklarında değişimi yüzde 60, il başkanlıklarında ise yüzde 75 olarak sağladı. 75 üyeli MKYK ve MYK'da da kapsamlı değişimle genç ve dinamik bir kadro geliyor. Gerek parti politikalarının gerekse Meclis ile parti yönetimi arasındaki bağın güçlendirilmesi için MKYK'da milletvekili ağırlığının artırılması planlanıyor. 2028 SEÇİM KADROSUNU kurmaya hazırlanan Başkan Erdoğan'ın, kabine revizyonunu bazı bakanlıkların bölünmesi ve yeniden yapılandırılması nedeniyle Haziran'a ertelediği konuşuluyor. Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın bu konuda hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu ve hangi bakanlıkların bölüneceğine Erdoğan'ın karar vereceği belirtiliyor. Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ikiye bölünebileceği konuşuluyor.

Yapısal değişiklikler kapsamında ayrıca: Bakanlıkların daha verimli çalışması için "Müsteşarlık" sistemine dönülmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının ikiye çıkarılması seçeneği de tartışılıyor.



REFORMLARA DEVAM

AK Parti 27. Dönem Milletvekili, Parlamenterler Yazarlar Birliği Başkanı V. Ekrem Çelebi ile Başkan Erdoğan'ın 2028 kadrosunun neler yapacağını konuştuk. AK Parti iktidarlarının Türkiye'ye kazandırdığı ekonomik zaferleri, ülkemizin büyüme destanını ve küresel güç olma yolundaki sağlam adımlarını anlatan Çelebi, yeni reformlar sürecini şöyle özetledi: "Türkiye Yüzyılı'nı hiç durmadan, soluksuz bir şekilde inşa etmeye devam edeceğiz.

2002'de nasıl bir Türkiye devraldık? IMF kapılarında borç dilenen, kasası boşaltılmış, yatırımları durmuş, işsizliğin zirve yaptığı bir Türkiye! Ancak AK Parti olarak milletimize olan sevdamızla, inancımızla, azmimizle bu karanlık dönemi sona erdirdik. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı haline getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Türkiye ekonomisi, coğrafyamızdaki çatışmalara, savaşlara, dünya ekonomik konjonktürünün tüm sıkıntılarına ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesine kararlılıkla devam etmektedir.

Tüm dünya diken üzerindeyken, savaşlar ve çatışmalar yaygınlaşmışken var gücümüzle ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bugün Türk malları, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar her kıtada tercih ediliyor. Savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Türkiye artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, insansız savaş uçaklarını üreten, kendi otomobilini üreten bir ülke! TOGG'umuz yollarda, KIZILELMA göklerde."

GELİŞME VE STRATEJİ

Başkan Erdoğan'ın 2028 kadrosunun önünde "2024- 2028 yıllarını kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji" olduğunu belirten Ekrem Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulusal stratejimizi uygulamaya alırken 'rekabetçi' 15 şehir, 'potansiyel rekabetçi' 13 il ve 'rekabet nüvesi' 14 ildeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için yol haritası çizildi. Rekabetçi illerimizin: AR-GE harcamalarının yüzde 16,4, İhracatlarının yüzde 19,3, Kurulan şirket sayılarının yüzde 18,3, Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatlarının yüzde 16,7, Bilgi yoğun sektörlerdeki istihdamlarının yüzde 18,6 olduğu belirlendi. Bu illerdeki yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde çalışan sayısı ise yüzde 27,9 oldu. Her geçen gün de bu oranlar yükselme kaydetmektedir.""Türkiye artık sanayi devrimini geride bıraktı, teknoloji devriminde lider ülkeler arasına girdi! Kendi uydusunu üreten, yerli çip teknolojisini geliştiren, yazılım ve yapay zeka alanında dev yatırımları hedefleyen bir ülkeyiz! Teknoparklarımızda genç mühendislerimiz geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Karada, denizde ve havada... Hatta yakın gelecekte uzayda. Her yerde bayrağımızı dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmalar sürecek.



MİLLİ VE YERLİ EKONOMİ

Yerli üretimi ve milli sermayeyi güçlendirmeye devam ediyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, Türk Liramız her geçen gün daha dirençli hale geliyor. Bankacılık sistemimiz güçlü, finansal yapımız sağlam! Küresel krizlere karşı en dayanıklı ekonomilerden biriyiz. Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem var: Türkiye Yüzyılı. Ekonomimizin zirve yaptığı, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğimiz bir dönem olacak. İhracatta, üretimde, teknolojide lider bir Türkiye inşa ediliyor. Daha güçlü, daha müreffeh, daha bağımsız bir Türkiye için hep birlikte çalışmalar sürecek. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin daha büyük olmasının önünü kesemeyecekler."