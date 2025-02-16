CHP'de şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a yaptığı ziyaretler sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gazetecilerin "CHP'de de Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için oldukça hararetli bir süreç işliyor. Hafta sonu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldiler, bir toplantı yaptılar ve sonrasında da bir birlik mesajı vermek üzere üç ismin içerisinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştılar.

Bu noktada Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında adaylık yarışını, kıyasıya rekabeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum CHP'de bir bölünmeyle mi sonuçlanır yoksa ana muhalefet tek lider adayı arkasında buluşur mu?

Yine buna ek olarak, CHP lideri Özgür Özel'in bir açıklaması oldu.

'Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse bu bir sonraki seçim Erdoğan için referandum haline gelir' dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorularına şöyle cevap verdi:

"SUÇ İŞLEDİYSE YARGI DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR. Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur, bunların takibini yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse, yargı bunun değerlendirmesini yapar, cezasını verir. Kaldı ki Tayyip Erdoğan, zaten belediye başkanı iken bu konuda malum 10 ay bir cezaya çarptırılmış ve 4 ay 10 gün cezaevinde yatmış bir belediye başkanıdır. Sayın Genel Başkanın bunu örnek göstererek konuyu ifade etmesi doğru bir şey değil.

Demek ki, bu işlerden hakikaten çırak çıkacak. CHP'li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Biz yatırımlarımıza bakıyoruz. Bütün bunlarla beraber partimizin bünyesindeki o diri yapıyı aynı şekilde devam ettirmeye bakıyoruz. Şu anda da arkadaşlarımdan memnunum.

Hepsi görevinin başındadır. Parlamentodaki birliklerini, beraberliklerini korumak suretiyle de yola devam ediyorlar." "MİLLETİMİZİ KORUDU"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Hatırlayın, meşhur hançer olayının hemen öncesinde CHP içinde kaynayan kazanı anlattığımızda bunlar ne demişlerdi? Tamamen birlik içerisinde olduklarını asla aralarında bir ayrılığın olmadığını söylemişlerdi.

Peki, sonra ne oldu? Gizli zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtına hançeri kim saplayacak, onun planlarını yaptılar. Hatırlayın, ülkenin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri, karşımıza çıkarttıkları kişiyi, birkaç ay içinde yetersiz dahi ilan ettiler. Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bu onların sorunu. Yeni zoom zirveleri yapılıyor mu, kulislerde hangi fısıltılar yankılanıyor ve bu konuda da kim, kimi nasıl vuracak, ben bunları bilemem. Böyle bir derdim de yok. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller. Allah bu milleti inanın CHP'den korudu. Ya bunlar yerel yönetimlerin bazılarında iş başına geldikleri gibi ülkenin başına gelseydiler halimiz nice olurdu?

Ana muhalefetin masa kurmaya ne kadar meraklı olduğunu geçen seçimlerde gördük. Şimdi de belediye başkanlarıyla kendi içlerinde üçlü masa kurdular. Bakalım onun sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı."

DERİNLEŞEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) KASIM-2023 yılında yapılan kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma derinleşirken, flaş gelişmeler yaşanıyor. Bazı delege ve CHP üyelerinin soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdiği öğrenildi. Delegeler para teklif edildiğini kabul ettiği ve savcılığa bazı deliller sundukları öğrenildi.

Şaibe iddialı kurultay soruşturmasında 1 CHP'li üye ifade verdi:

Kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını söyledi. Kendisinin teklifi kabul etmediğini belirten delege, "8 delege arkadaşıma da yanı teklifte bulunuldu" dedi.

Delege, bu arkadaşlarının isimlerini verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

CEZA DAVASI 112. MADDE NEYİ KAPSIYOR?

CHP hakkındaki şaibe iddiası Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine (oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde) göre yürütülüyor. 112'nci madde, 'ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.' CHP kurultayında bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektiriyordu.

KURULTAYI İPTAL DAVASI

Savcılık ifade alma işlemlerini sürdürürken, CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

Savaş'ın avukatının dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan (Demokrasi ve Birlik) Kurultayında çeşitli şaibeler ve irade fesadı hallerinin gerçekleştiği ve bundan kaynaklı olarak suç kapsamlı bulunan eylemler üzerine soruşturma başlatılıp yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.02.2025 tarihli açıklaması ile müvekkil tarafından öğrenilmiştir. Müvekkilim söz konusu kurultayın delegesidir ve oy kullanmıştır o kurultayda da oyunu kullanmıştır. Müvekkilim partisinin mağdur olmaması için de böyle bir dava açmaya karar vermiştir. Müvekkilim Lütfü Savaş, Kurumları temsil edenler hatalar yapabilir ama kurumlar bu durumda korunmalıdır. Ve bu hatayı yapan kişilerden arındırılmalıdır. Partimizin bu gibi durumlardan arındırılmasını sağlamak kurucu irade ve Mustafa Kemal Atatürk'e de bir borcumuzdur.

Düşüncesinden hareketle bu şaibelerin araştırılmasını ve varsa ilgili kişiler için gereğinin yapılmasını istemiştir. Bu bağlamında bu davayı Ankara 31 Asliye Hukuk mahkemesinde müvekkilim Lütfü Savaş adına açmış bulunmaktayız."

DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlemede ortak hareket ederken, Mansur Yavaş'ı da kurnazca devre dışı bıraktılar. Önceki gün, CHP'li Belediye Başkanları, EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK deklarasyonu yayınladılar. 3 CHP'li Belediye Başkanı imza atmadı:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu.

İmamoğlu'na destek deklarasyonuna imza atmayan Köksal'ın İmamoğlu rahatsızlığının sürdüğü belirtiliyor. Köksal, "Başkan seçilirsem, belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" demişti. İstanbul'da DEM PARTİ ile Kent uzlaşısı yapan Ekrem İmamoğlu, Köksal'a çok kızmış, "Öyle yağma yok. Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullanmıştı.