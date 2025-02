Ukrayna savaşını bitirecek İstanbul sinyalleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askeri operasyon” başlattıklarını duyurmasıyla başlayan savaşta bir yıl daha geride kaldı. Bu savaşı bitirecek hamlelerde kilit noktanın İstanbul olacağı öngörülüyor.

Vladimir Putin'in 2022'de "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmasıyla başlayan savaşta bir yıl daha bitti. Bu savaş, halihazırda Avrupa kıtasında dengeleri etkileyecek ve Karadeniz güvenliğini tehdit eder gelişmelere konu olurken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin kalıp kalmayacağı noktaya gelindi. Sıkıntıya giren, sorunlara çözüm bulamayan ülkeler ard arda Ankara'ya geliyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Dünyanın kritik sorunlarında etkili temasların lideri olarak Başkan Erdoğan ARABULUCU ÖZELLİĞİYLE öne çıkıyor. Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Lavrov arasında derinlikli UKRAYNA VE SURİYE görüşmeleri yapıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıl dönümü nedeniyle, 'Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukraynalılar ve Kırım Türklerine seslenen Erdoğan, "Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 3. yılında farklı ülkelerden birçok lider Kiev'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Geçtiğimiz üç sene zarfında, topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES SONRASI DURUM

Başta UKRAYNA SAVAŞI'NI bitirmek, İstanbul'un ev sahipliği ve anlaşmaya gidecek metinler üzerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile derinlikli bir görüşme yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Lavrov'u kabul etti. Ankara'daki görüşmelerde ağırlıklı olarak Türkiye-Rusya ilişkileri, UKRAYNA SAVAŞI'NI BİTİRME VE SURİYE'DE yaşanan son gelişmeler ile İsrail'in saldırdığı Hamas ile ateşkes sonrası durum konuşuldu. TÜRKİYE RUSYA- UKRAYNA MÜZAKELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR. Hatırlayalım. Erdoğan geçen hafta Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ağırlamıştı. Zelenski, müzakerelerin yapılması için Türkiye'yi istediğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın durması konusunda "büyük bir hassasiyet gösterdiğini" vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu noktada savaşın başlangıcından itibaren elinden geleni

yaptığını belirtti. Fidan, ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere değinerek, burada gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konuların Ankara'nın da yakından takibinde olduğunu söyledi. "Prensip itibariyle, Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır" ifadesini kullanan Fidan, nasıl bir manzara ortaya çıkacağı ve neye ihtiyaç duyulacağı hususunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra kararı vereceğine işaret etti. Lavrov ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde. Riyad'daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD'li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Rusya ve ABD arasında görüşme hakkında bilgi verdim."

HASAN ŞEYBANİ ANKARA'DA

Fidan-Lavrov görüşmesi sürerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Fİdan ile Lavrov görüşmesinde Suriye'de yeni yönetimin iş başına gelmesinden sonra yaşanan gelişmeler de değerlendirildi. Görüşmelerde Fidan özellikle, Suriye'nin "terör unsurlarından tamamen arındırılması" konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Lavrov'la görüşme sonrası Fidan'a Suriye sorusu geldiğnde şöyle konuştu: "Suriye'de son 3 ayda yaşananlar umut verici. Suriye halkı 60 yıllık zulüm rejimine son verdi. Şimdi de komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı ve müreffeh bir ülke kurmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak bu süreçte de Suriye halkının yanında olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz. Fidan ile Lavrov'un Gazze'de yaşanan katliam ve ateşkesi de konuştukları öğrenildi.

Fidan, Gazze ile ilgili soruyu, "Bugün Gazze'deki durumu da ele aldık. Yeni bir soykırıma asla izin verilmemelidir. Diğer taraftan İsrail'in Batı Şeria'yı hedef alan eylemlerine de bir an önce son vermesi gerekmektedir. Filistinlilerin kendi topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Bu doğrultudaki girişimler başarısızlığa mahkumdur. Bölge ülkeleri de bu konuda ortak bir duruş sergilemektedir. Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi şarttır. Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesinin yegane yolu budur" diyerek cevaplandırdı. Rusya'nın Suriye'deki en önemli beklentisi ise Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerini korumak ve faaliyetlerine devam edebilmek. Şam'daki yeni yönetimle ilk teması geçen haftalarda kuran Moskova, Ankara ile de süreci koordineli götürmek niyetinde.

SONUÇ

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirecek müzakerelerin İstanbul'da yapılması isteniyor. Başkan Erdoğan'ın etkili temasları sonucu, Türkiye'nin ev sahipliği öne çıktı. Bu konuda, Trump'ın Suudi Arabistan'ı öne çıkarmaya çalıştığı biliniyor. Önümüzdeki günlerde, 3. Ukrayna müzakerelerinin nerede olacağı kesinleşecek. Başkan Erdoğan'ın, Ankara'yı KÜRESEL DİPLOMASİ MERKEZİ haline getirmesi YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE'NİN KİLİT KONUMUNU İŞARET EDİYOR.