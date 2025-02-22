Lavrov Erdoğan’la görüşmek için Ankara’ya geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Gazze konusunda anahtar rolünü ve kilit pozisyonunu gösteren gelişmelere yarın tanık olacağız. Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat 2025 PAZARTESİ günü Ankara ve Washington, baş döndüren diplomasi hamlelerine konu olacak başlıklar şöyle:

1)Yarın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gelecek.

2)Yarın Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump'la görüşecek.

3)Yarın Amerika, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin karar taslağı sunacak.

Türkiye ve Amerika merkezli, baş döndüren diplomatik gelişmelerin odağında 2 önemli görüşme bulunuyor:

1)Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Ankara'da yaptığı derinlikli görüşmenin yansıması.

2)Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Rubia ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ukrayna, Gazze, Suriye konusunda yaptıkları görüşmeler ve yaptığı anlaşmaların detayları...

DERİN MESAJLAR

3. yılını dolduracak olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin diplomatik yollarla sonlandırılmasına ilişkin trafiğin arttığı bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. (18 Şubat 2025) Erdoğan ve Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Riyad'daki görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından basının karşısına çıktılar ve ele alınan konuları kamuoyuyla paylaştılar. İki liderin gündemindeki en önemli konu Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin son günlerde artan çabalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı, Riyad görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "sürpriz" olarak tanımladığı ve medyadan öğrendiği Rus-Amerikan görüşmesine davet edilmediklerini vurguladı ve Ukraynasız barış görüşmelerinin bir yere varmayacağı görüşünü yineledi. Normalde Ankara'dan Riyad'a geçmesi gereken Zelenski, Rubio-Lavrov görüşmesine tepki olarak Suudi Arabistan ziyaretini 10 Mart'a ertelediğini söyledi.

Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" ifadelerini kullanmış ve Türkiye'nin her iki tarafça "güvenilir arabulucu" olarak görüldüğünü kaydetmişti. Erdoğan,"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır" demiş, "Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın (Hakan Fidan) muhatabıyla (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) görüşmelerinde, gerek (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız" ifadelerini kullanmıştı.



ABD-RUSYA ANLAŞMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu. Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti. Çatışmanın sonunu "önceden müzakere etmeyeceklerini" vurgulayan Rubio, müzakerelerin "zorlu, çetin diplomasiyle ve kapalı odalarda" gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Rubio, "İki ila üç yıl içinde başka bir çatışmaya yol açacak şekilde değil. Bunu başarmak kolay olmayacak. Trump, bu süreci başlatabilecek dünyadaki tek lider ve bugün bu süreçteki ilk adımdı" diye konuştu. Rubio'ya göre bu toplantı gelecektekiler için zemin hazırladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Lavrov'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine müteakiben bir araya geldiği ve ikili ilişkileri yeniden tesis etme amacıyla iki ülke heyetlerinin masaya oturduğu belirtildi.

PUTİN : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya heyetleri arasında gerçekleşen Riyad görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmekten mutlu olacağını sözlerine ekledi. Ancak bu görüşmenin gerçekleşmesi için iki ülke heyetlerinin karşılıklı kabul edilebilir çözümler hazırlaması gerektiğini belirtti.



ANKARA'NIN ETKİLİ KONUMU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Fidan-Lavrov görüşmesinin gündeminde Ukrayna ve Suriye var. Lavrov'un Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Rubin ile konuştuğu sırada Zelenki'nin Ankara'ya gelmesi ve Başkan Erdoğan'ın, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz" açıklamasının, Rusya lideri Putin için uyarıcı olduğu değerlendiriliyor. Bu bakımdan Lavrov'ın Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmenin çok önemli gelişmeleri sağlayacağından bahsediliyor. Suriye konusu Esad rejiminin düşmesinden sonra devrik lider ve ailesine sığınma hakkı veren Rusya, Ahmed El Şara yönetimindeki yeni rejim ile ilişki kurmakta sıkıntı çekiyor. Ankara'nın Suriye'deki yeni rejimle yakın ilişkileri dolayısıyla, Rusya'nın Türkiye'nin kapısını çalmasına neden olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, Lavrov'un Ankara'da Suriye yönetimi ile yeni temaslarında düşüncelerini anlatmasının beklendiğini belirttiler. Fidan, daha önce bazı Batılı ülkelerin de yeni yönetim ile temas için kendisinden yardım istediğini söylemişti.



TRUMP-MACRON-STARMER

Lavrov Ankara'da derinlikli görüşmeler yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'da Trump'la görüşecek. Amerika'nın Ukrayna masasından Avrupa liderlerini dışladığı gözleniyor. Avrupalı liderler panik içinde. Onun için Washington giderek, Amerika ile Rusya'nın ikili yürüttüğü Ukrayna masasında telaşı içindeler. Bilindiği gibi, Zelenski, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde, Türkiye'nin ABDRusya Ukrayna masasında olmasını istedi. ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna savaşına ilişkin yapılan görüşmeler devam ederken, Avrupalı liderler Paris'te toplanmışlardı. Hem Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik ABD'li ve Rus yetkililerin Suudi Arabistan'daki görüşmelerini hem de Avrupa'nın güvenliğini değerlendiren liderler, Ukrayna masasına nasıl oturabileceklerini konuşmuşlar, lakin, barış anlaşması olması halinde, Ukrayna'ya barış gücü kapsamında asker gönderme olasılığı konusunda bölünmüşlerdi. Trump, Putin'le kanka haline gelirken, Marco Rubio, ABD'nin yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin bir karar taslağı sunacaklarını duyurdu. ABD'nin "barışa giden yolu çizmek için tüm BM üyelerinin desteklemesi gereken dönüm noktası niteliğinde bir karar önereceğini" yazan Rubio, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasını "sona erdirmeye kararlı" olduğunu da belirtti. Rubio'nun paylaşımında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Trump'ın "Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye ve sadece geçici bir duraklama değil, kalıcı bir barışa yol açacak bir çözüme" bağlı olduğu belirtildi.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Gazze konusunda anahtar rolü ve kilit pozisyonu netleşiyor. Son gelişmelere göre, Başkan Erdoğan hem Putin'le hem de Zelenksi ile aynı anda tek konuşan lider olması ve Türkiye'nin TARAFSIZ ÜLKE POZİSYONUNDA BULUNMASI sonucu, Ukrayna'da savaşı sona erdirme masasının İSTANBUL'DA KURULMASI yolunda önemli gelişmeler yaşanıyor.