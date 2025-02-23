Erdoğan yeni dönemin kapılarını açtı

AK Parti, Büyük Kongresini on binlerin katılımından davetlilere, salon düzeninden afiş ve pankartlarına kadar her detayıyla aziz milletimize çok iyi verilen siyasi ve toplumsal mesajlarıyla KÜRESEL LİDER ERDOĞAN'ın küresel ve bölgesel yol haritasıyla, görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Başkanımız Erdoğan, Türkiye Yüzyılı yolunda YENİ DÖNEMİN KAPILARINI açtı.

Yeni dönem AK KADROLARLA İSTİKBALE yürüme kararlılığı içinde gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın önceki gün Büyük Kongre için yaptığı açıklamada işaret ettiği gibi, "Aziz Milletimize hizmet için yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak." Bir kez daha tanık olduk. Ulusaldan yükselen ve küresel bir lider olan Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, masum ve mağdur insanların gür sesi. Dağıtılmış Müslüman dünyanın yol göstericisi. Böyle bir lidere sahip olan AK Parti'de kendini yenileyerek, büyüyerek TÜRKİYE YÜZYILI'NIN elbette takipçisi oluyor.

3 İSİM AK PARTİ'DE

Değerli kardeşim Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu gerçeği yazısında çok güzel vurguladı: "Başkan Erdoğan samimi bir Müslüman olarak önce Allah'a inanıyor ve güveniyor.

Sonra, kendisine olan güvenini gösteriyor. Davasının doğruluğuna ve misyonunun istikamet üzere olduğuna güveniyor." Türkiye'nın yetiştirdiği küresel lider Erdoğan yönetiminde AK PARTİ, tarihi yürüyüşün amiral gemisi olarak aziz milletimize daha çok hizmetler vereceğini, görkemli Büyük Kongresi'nde bir kez daha gösterdi.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. AK Parti rozetlerini Başkan Erdoğan taktı. Erdoğan kongrede BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜN KODLARINI verdi. Erdoğan, "Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır" diyerek başladı tarihi konuşmaya.

Konuşmasında Dede Korkut'tan alıntılar yaptı:"Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiyemizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızdır."

TÜRKİYE'NİN İSTİKAMETİ

Erdoğan'ın en büyük özelliklerinden birisi de Türk milletinin önüne BÜYÜK HEDEFLER koyması.

AK Parti Büyük Kongresinde Başkan Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İSTİKAMETİNİ çok iyi analiz etti: "Önemli olan istikameti kaybetmemektir, halisane niyetleri bozmamaktır. Tabii bu duaya 'Amin' demek yerine, sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz. Biz, 'Niyet hayır, akıbet hayır' sözünün kılavuzluğunda gönül verdiğimiz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk kongresini de işte bu uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyoruz." Kongrede Erdoğan, 2028 yenilenen kadrolarına yeni hedefler verdi: "Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan, her zamankinden daha çok, daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Hiç şüphesiz en büyük görev, sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan Kadın Kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim; gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır.

İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz." Erdoğan, dünyada başka hiçbir topluma nasip olmayan sağlam bir temele sahip olduklarını unutmadan, yönleri hep geleceğe, başları hep yukarıya dönük şekilde yollarında kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Anadolu'ya bin yıl önce yeni değil, yeniden geldik.

Alparslan'dan Fatih'e, Yavuz'dan Gazi'ye, Menderes'ten Özal'a kadar bu davanın yol başçılarının hepsi de işte bu şuurla millete hizmet etmiştir. 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' diyen şair, işte bu onlarca asra sari hakikate gönderme yapıyor. Eskiler, 'Köküne küs ağaç yeşermez' derler. Biz de milletçe köklerimize öyle sarılacağız ki dallarımız şıvgaya dursun, kollarımız göğe doğru uzansın. Kökünden kopan toplumların, rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi nasıl kaybolup gittiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Önümüzdeki Ağustos'ta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir."

BİRLİK VE BERABERLİK

Erdoğan'ın, İÇ CEPHENİN TAHKİMATI yolundaki sözleri çok kıymetli mesajlar veriyordu: ""Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'ya terör ya demokrasi' diyoruz, 'ya silah ya sivil siyaset' diyoruz. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra, demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

3 YENİ BAŞKANLIK KURULDU... Yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a yükseldi. Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu. MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan'ın final sözleri, Türkiye Yüzyılı Reform Programınının vatandaşlarımızın yaşantısına nasıl dokunacağının detaylarını içeriyor. Erdoğan "Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız.

Dünya Bankası'nın üst orta gelir grubunda yer alan Türkiye, böylelikle yüksek gelirli ülkeler ligine yükselecektir.

Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz. Gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız.

Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız. Bir süredir hazırlığını yaptığımız sosyal konut projemizi artık hayata geçiriyoruz. Böylece kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz.

Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği, üretim süreçlerine aktif katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz. Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz.

Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz" dedi.