Temiz eller soruşturmasında İmamoğlu tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI. 19 Mart günü TEMİZ ELLER OPERASYONU ile tutuklanan, 3 gündür ifadesi alınan, İBB Başkanı İmamoğlu pazar sabahı, YOLSUZLUK-RÜŞVET- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKTAN tutuklandı. İmamoğlu terör soruşturması sonucu ise KUVVETLİ ŞÜPHE bulunmasına karşın, 2. defa tutuklama kararı verilmemesine, İstanbul Başsavcılığı itiraz etti.

TUTUKLAMA KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

"Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden talebin reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullandı. Bu itirazın önemli bir sonucu olacak. Yeni karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na KAYYUM atanıp atanmayacağını kesinleştirecek.

OYUN PLANI BOZULDU

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, gözleri başka yöne çevirme taktikleriyle, sokakları harekete geçirmek ve gerilimi yükseltme faaliyetleri halkımızın huzurunu bozacak şekilde kaos görüntülerine yol açtı.

İmamoğlu'na darbe yapıldığını iddia ederek sözde demokrasi çıkışları yapan Özel'in tahrikleri ile sokaklara çıkan masum vatandaşlar, vandallıklardan çok rahatsız oldular. Özgür Özel'in hukuk dışına çıkan konuşmalarıyla Taksim Gezi kalkışmasına benzer tablolar ortaya çıktı. Marjinal örgütler, ortalığı yakıp yıkmaya tevessül ettiler.

İktidar İstanbul'a el koyacak diye yapılan algı operasyonları havada kaldı. Ciddi belgelere dayanarak alınmış YOLSUZLUK KARARI ÇIKINCA... CHP'de kafalar karıştı.

İmamoğlu'nun 'hakkını aldılar' diye yollara sürülenler, YOLSUZLUKLARI DESTEKLEYEN DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ. ÖN SEÇİME GİDEN CHP'LİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTILAR.

Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildiği saatlerde Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapma oyunu ters tepti. Sandık başlarına giden CHP üyeleri, YOLSUZLUK YAPTIĞINA ilişkin KUVVETLİ ŞÜPHE ile yargılanacak İmamoğlu'nu destekleyen pozisyona düşürüldüler.

KARAR SONRASI GELİŞMELER

Başsavcılıktan İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği bilgilendirme yazısında ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi. Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6.

Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'na açılan terör soruşturması kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da tutuklama kararı verildi.

İFADEDEN NELER ÇIKTI?

CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatılmıştı. İfade alma işlemlerı sırasında, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu soruşturmanın dosyalarında yer alan bazı önemlı Belge ve bizzat CHP'lilerin verdikleri bilgiler, şikayetler ORTAYA ÇIKTI. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirmesi örgüt şüphelilerinin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçları örgütlü bir şekilde işlediklerini gösteren MASAK raporları, telefon eşleşmeleri, gizli buluşmaları, İmamoğlu'nun altındaki isimlerin ilişkili olduğu iş adamlarının, hem kendi üzerlerine hem de SGK'lı çalışanlarının üzerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıklarını gösteren ifadeler, işlerin birçoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıklarına ilişkin belge, bilgi, ihbar metinleri, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarına ilişkin bilgi, belge, telefon eşleşmeleri" İstanbul Cumhuriyet savcılığının belirlediği, diğer konular:

"Büyükşehir belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığı belirlendi, tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edildiği..."

SONUÇ

EKREM İmamoğlu ve beraber çalıştığı isimler ve ihalelere katılan iş adamları hakkında iddianameler hazırlandıktan sonra duruşmalar başlayacak.

Bundan sonra da hukuk yolları hep açık olarak, davalar sürecek.

Yargılamalar sonrası ağır ceza mahkemelerinden çıkacak kararlar, istinaf, yargıtay yolları tamamlanacak.

İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması ve yargılanacak olması nedeniyle, Özgür Özel'in sokaklardan elini çekmesi, huzuru bozmaması gerektiği günlerdeyiz. HERKES BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ TÜRK YARGISINA SAYGILI OLACAK.