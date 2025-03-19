İstanbul’da temiz eller soruşturması

19 Mart 2025 tarihini dikkatle bir kenara not ediniz.

Türk siyasetinin önünü açacak Yeni Döneme yönelik bağımsız ve tarafsız Türk yargısının bir Temiz Eller operasyonu sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kent Uzlaşısı' ve 'Yolsuzluk- Rüşvet' iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklamada şu suçlamalar yer alıyor: Kent Uzlaşısı Soruşturması:

Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenerek metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan Kent Uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği öne sürüldü.

Yolsuzluk-Rüşvet Soruşturması:

İmamoğlu ve ekibine yönelik ikinci suçlamalar ise yolsuzluk iddialarıyla ilgili.

PARA AKLAMA

Başsavcılığın açıklamasında söz konusu başlıkta şu suçlamalara yer veriliyor: İmamoğlu ve birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri paraları akladıkları, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği, Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya A.Ş., Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, hâlihazırda faal olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, Medya A.Ş., Kültür A.Ş., Kiptaş ve İsfalt firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia edildi. Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması sürüyor. Gözaltı süresinin 4 günde tamamlanması hâlinde, mahkeme safhası başlayacak.

GERÇEKLER

Ekrem İmamoğlu ile bir dizi isimle ilgili soruşturmanın siyasetle ya da hükümetle bir ilgisi yok. Tamamen bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, kamu imkânlarını kendi emelleri uğruna kullanmaktan dolayı başlattığı hukuksal bir girişimdir.

Bu operasyonların siyasi olduğu iddiaları doğru değildir.

Nitekim, soruşturmaları başlatan bütün gelişmelerin odağında, CHP'li belediye başkanlarının birbirlerini ihbar etmeleri, yani birbirlerine çelme takma amaçlı yaptıkları hareketler yer alıyor.

Bu soruşturmalarla ortaya çıkarılmakta olan, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin içindeki yozlaşmışlık göze batıyor. Nihayetinde, Temiz Eller operasyonları, CHP'nin geleceği için, kirletilmek istenen siyasetin önünün açılmasına yol açacak özellikler içermektedir.

BENZERLİKLER

Ülkemizde CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk ve benzeri operasyonlar, tarihi bir operasyonu hatırlamamıza vesile oluyor. İtalya'da "Temiz Eller Operasyonu" olarak tarihe geçmiş, gerçekleştirilen soruşturmalarla yapılan temizliğin, İstanbul'da sürmekte olan operasyonlarla birçok ortak özelliği var. İtalya'da yapılan operasyonlar, bazı siyasetçilerin ve bürokratların rüşvet alması olayı ile başladı. Türkiye'de yapılan soruşturmalarda ise CHP'nin yerel yönetimlerindeki yolsuzluk, rüşvet ve terörle iltisaklı kişilerin belediyelerde istihdam edilme olaylarını ortaya çıkarmaya yönelik bir süreç yürütülmektedir. Kendi içlerinden yapılan ihbarlar, itiraflar, yolsuzluk-rüşvet çarkının aydınlanmasını sağlamaktadır.

Unutulmamalıdır: Suçluları konuşmuyoruz. Soruşturmalar devam ederken, görülecek mahkemeler sonuç verinceye kadar, İstanbul Temiz Eller operasyonuna konu isimler masumdur. Ceza alındığında ise suçlu olacaklardır.

KENT UZLAŞISI

İstanbul soruşturmalarının mahkeme sürecinde çok sayıda belge, bilgi, ihbar ve itirafların ortaya çıkmasıyla İstanbul Belediyesi etrafındaki gelişmelerin tablosu daha net görülecektir.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasının halkası giderek büyümekte ve "turbun heybede olduğunun" işaretlerini vermektedir. Bizde de soruşturmalar bir taraftan CHP'li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk üzerine devam ederken, CHP Büyük Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiaları ve Ekrem İmamoğlu'nun denk olmayan bir yüksek tahsil diplomasının iptaliyle ilgili şaibeler, halka halka gelişmeler göstermektedir. "Terörsüz Türkiye" süreci yürürken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mimarlığını yaptığı "Kent Uzlaşısı" sorununa dikkatle eğilmek gerekmektedir. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi çalışmaları, "Temiz Eller Operasyonu"nun başka bir parçasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki soruşturmalar ve operasyonların çok önemli bir sonucu da teröre destek veren belediyelerin temizlenmesini beraberinde getirmesi beklenmektedir. İstanbul Belediyesi etrafındaki "Temiz Eller Operasyonu"nun önemli bir yansıması da siyasetin ve bürokrasinin yolsuzluklardan arındırılması, ve ana muhalefet partisi CHP'nin dönüşerek yerli ve milli bir parti niteliğiyle Türk siyasetinin önünü açmasını sağlamasıdır.

SONUÇ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi etrafındaki soruşturmaların önemli bir sonucu da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini belirleyecek olmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye denk olmayan Girne Üniversitesi'nden İstanbul İşletme Fakültesi'ne geçişiyle aldığı yüksek okul diploması, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından "yokluk ve açık hata" nedeniyle iptal edilmiştir. İmamoğlu, İdare Mahkemesi ve nihayetinde Danıştay'dan İstanbul Üniversitesi'nin kararını iptal ettirme imkânı bulamazsa Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktır. Böyle bir durum karşısında CHP kulislerine bir "B Planı" yansıdı. Hâlen devam etmekte olan CHP Büyük Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına yönelik soruşturma sonucu (davayı açan da CHP'li eski Hatay Belediye Başkanıdır) kurultayın iptali söz konusu olursa, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına seçileceği ve Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığı konuşuluyor. Yani, Mansur Yavaş için CHP'den "ekmek yok" gibi görünüyor. CHP'de daha çok dalgalanmalar gündeme gelmeye gebe. Çünkü fay hatları harekete geçmiştir.