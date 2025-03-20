İmamoğlu’nun para makineleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, 'Para Kuleleri' görüntüleriyle gündeme gelen ve Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş de gözaltına alındı. Keleş'in yanı sıra İmamoğlu'yla yakın ilişkide olduğu belirtilen işadamı Ali Nuhoğlu ise, evinde 40 milyon lira ile yakalandı.



19 Mart 2025 Çarşamba günü, yeni döneme yönelik Türk siyasetinin önünü açacak "Temiz Eller" soruşturmasına yönelik operasyonlar başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "Suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak", "İrtikap", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "İhaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla suçlama yöneltildi.

AHTAPOTUN KOLLARI

Yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüphelinin ifadelerinin alınmasına devam ederken, çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda MASAK raporları doğrultusunda, İmamoğlu'nun ortağı olduğu "İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.



PARA PAYLAŞILAMADI

İmamoğlu İnşaat'a el konulmasının arkasında önemli bağlantılar (ahtapotun kolları) bulunuyor. İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve "kasası" olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gözaltına alındı. İmamoğlu'nun "kara kutusu" olarak anılan Fatih Keleş, daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının şaibeli satın alma işlemlerine ilişkin "Kod Adı: Para Kuleleri" olarak bilinen ve balya balya paraların sayıldığı görüntülerle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nu "suç örgütü lideri" olarak nitelendirirken, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın da örgüt yöneticisi konumunda bulunduğunu iddia etti. CHP içindeki kliklerin, paraları paylaşma kavgası nedeniyle bizzat kendi içlerinden yapılan ihbarlar sonrası patlak veren "Para Kuleleri" olayı, büyük tepki çekmişti. Bu skandal, 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başladı. Görüntülerde: Fatih Keleş'in balya balya paraları saydığı, Tuncay Yılmaz'ın da bu süreçte yer aldığı görülüyordu. Paraların kaynağının ve kullanım amacının belirsizliği, kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı. CHP'lilerin birbirlerini ihbar etmeleri sonucu İstanbul Savcılığı'nın soruşturmayı derinleştirdiği ve paraların, İBB iştiraklerinden usulsüz yollarla temin edildiği, rüşvet ve ihale yolsuzluklarıyla bağlantılı olduğu iddiaları gündeme geldi.

60'TAN FAZLA İHALE

Dün yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, İmamoğlu'nun danışmanı, İBB iştiraki Medya A.Ş'nin başkan yardımcısı ve Murat Ongun'un sağ kolu Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığının ortaya çıkması oldu. Bağdatlı, aldığı ihaleler ve bağlantılarıyla dikkat çekerken, yurt dışına nasıl kaçtığı da netleşti. 4 Mart 2025'te soruşturma kapsamında polisler, Medya A.Ş'nin bilgisayarlarına el koydu. Bağdatlı, 5 Mart 2025 günü aracılığıyla İpsala'dan çıkış yaptı.

Takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı tespit edildi. Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldı. Bu ihaleler, Bağdatlı'ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına verildi. Bu kişilere bağlı şirketlerin çoğu aynı adrese kayıtlı ve aynı ihalelere fiyat teklifi sunduğu tespit edildi. Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un Acarkent'teki komşusu olduğu ve ikilinin "Crispi" isimli bir ata ortak olduğu ortaya çıktı. Ancak bu haberler basına yansıyınca Ongun'un hisse devri yaptığı öğrenildi.



BALYA BALYA PARALAR

İmamoğlu'yla yakın ilişkide olduğu belirtilen işadamı Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile yakalandı. İşadamı Ali Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti. İmamoğlu operasyonu öncesi, 15 gün önce KİPTAŞ'tan 2.1 milyar liralık yeni bir ihale aldığı iddia ediliyor. Balya balya paraların nerelerde kullanıldığı araştırılıyor. Aylar önce ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara dayanak oluşturduğu vurgulanıyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Para Kuleleri" olarak bilinen para sayma skandalına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transferi ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları belirtildi. Bu ifadeler ve alınan rapor sonrası soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

SONUÇ

Para Kuleleri görüntüsü ve soruşturmalar sonucu ortaya çıkan milyarları bulan paraların nerelerde kullanıldığına ilişkin incelemeler sürüyor. Bu milyar liraların; CHP İstanbul İl Kongresi'nde, Kasım 2024'te gerçekleşen CHP Büyük Kurultayı'nda, son olarak Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı harcamalarda kullanılıp kullanılmadığı sorularına yanıt aranıyor. Nitekim, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı CHP Büyük Kurultayı'na ilişkin şaibeler ve delegelere maddi imkân sağlandığı iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor. Evet, CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği CHP Büyük Kurultayı'nın iptali konusu, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olabilir...