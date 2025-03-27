Erdoğan- Trump baş başa görüşme hazırlıkları

Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa görüşmesine yönelik hazırlıklar sona yaklaştı.

Erdoğan ve Trump, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirecekler.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Senato'dan onay aldıktan sonra Beyaz Saray'da kabul etti.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Tom Barrack'ın Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmasının ardından Trump, "İyi bir ülke, lideri de iyi" şeklinde konuştu. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Salı gecesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Fidan-Rubio görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Trump ile baş başa görüşmesinin takvimi ve gündemi ele alındı. Görüşmede şu konular değerlendirildi: F-16 ve F-35 savaş uçakları, savunma sanayii iş birliği, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve bunun bölgesel barış için gerekliliği, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci, Bosna Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığı.

İç siyasette ise, CHP lideri Özgür Özel'in söylemleri ve yürüttüğü provokasyon hamleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki çekti. Başkan Erdoğan dün yaptığı AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Sayın Özel, CHP Genel Başkanı gibi değil, hırsları ve korkuları aklını esir almış bir siyasi müflis gibi davranmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorular oldukça önemli: "Türkiye'yi uluslararası basına şikayet etmek bir CHP geleneğidir. Ülkenizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz?", "Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet lideri olur mu?", "Böyle şuursuz cümleler kuran birinin akılla hareket ettiğine kim inanır?", "Bu rüşvet ve yolsuzluk çarkının içinde kimlerin olduğu zamanla ortaya çıkacaktır. Başı İstanbul'da olan ahtapotun kollarının nerelere uzandığı görülecektir.", "Soruşturmalar derinleştikçe biz de bazı şeyleri daha net anlayacağız. O zaman mevcut yönetim tarafından CHP'nin nasıl tepe tepe kullanıldığını daha iyi kavrayacağız.", "Parayı verenin CHP'yi ve yönetimi nasıl parmağında oynattığını daha net göreceğiz.", "İnşallah bu süreç CHP'yi bir iç sorgulamaya yöneltir ve ardından Cumhuriyetimize yakışır bir dönüşüme vesile olur."