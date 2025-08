Erdoğan yeni Akdeniz denklemini kurdu

Türkiye, bölgesel ve küresel denklemlerdeki OYUN KURUCU özelliklerini konuşturuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Akdeniz jeopolitiğine damga vuracak bir hamle yaptı. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Kritik bir aşamadan geçen dünya sisteminin hassas noktalarından birisi olan Akdeniz'de ABD, Rusya, Çin, AB eksenli küresel güç mücadelesi sürerken, Dolmabahçe zirvesinde, Erdoğan-Türkiye müthiş bır jeopolitik hamle ile YENİ AKDENİZ DENKLEMİNİ kurdu.

BOZULAN EMPERYALİST PLANLARIN DETAYI

Siyonist İsrail'den Yunanistan'a öldürücü 3. darbe Türkiye-İtalya-Libya ile yapılan üçlü zirveyle indirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan YENİ AKDENİZ DENKLEMİNİ KURARKEN, birçok Emperyalist planı da bozdu. Bozulan emperyalist planlar içinde Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denklemlerinde 'by-pass' etmeyi amaçladığı EASTMED projesi tarihe karışmıştı. ABDİsrail- Kıbrıs Rumları-Yunanistan- Avrupa projesi ESTMED bozulduktan sonra, Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında Libya ile yaptığı deniz anlaşması da Yunanistan'ın Doğu Akdeniz hayallerini denize gömmüştü. Türkiye'nin 2019-2022'de Libya petrol ve gaz araştırmalarının deniz anlaşması İtalyan Başbakanı Meloni'nin geleceği iyi okuyan hamlesiyle daha da perçinlendi. Türkiye, 17 Mayıs 2025'te Suriye ile enerji işbirliği anlaşması da imzalamıştı.



10 YILDIR DEVAM EDEN ERDOĞAN HAMLELERİ

Başkan Erdoğan, 2016 yılında Derin ABD aparatı FETÖ darbesini paçavraya çevirdikten sonra, uygulamaya soktuğu MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz'de tarih yazmaya başladı. Ankara, Türkiye karşıtı ABD-İsrail Kıbrıs Rumları-Yunanistan'dan Avrupa'ya uzanması planlanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ni çalışmaz hale getirdi. Çok akıllı bir hamle ile Türkiye Libya'yı parçalamak isteyen emperyalist planı askeri müdahaleyle bozarak ve ardından hükümetle bir deniz yetki sınırlandırması imzalayarak, Doğu Akdeniz'de oyun bozdu. Haritaya bakıldığında Doğu Akdeniz'in en önemli ülkelerinden birisi Türkiye bu bölgede enerji denklemlerini değiştirirken, jeopolitik gelişmelere de müdahale etti.Başkan Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'in uçak gemisi KIBRIS'TA BAĞIMSIZ KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ paradigmasını açıklaması, MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile hem enerji hem de Doğu Akdeniz'de hegemonik ağırlığını arttırdı. Çok güzel bir atasömüz var. Marifet iltifata tabidir. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın gelecek enerji planlarını çok iyi okuması sonucu arka arkaya satın aldığı petrol-gaz arama-Sondaj gemileri ve Türk Donanmasının müthiş hamleleri sonucu, MAVİ VATAN stratejisiyle DOĞU AKDENİZ'de hegenomik pozisyonu çok gelişti. Bu gelişmeler, Doğu Akdeniz'de kirli senaryolar hazırlayan başta Siyonist İsrail ve yandaşlarını panikletti. Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu yakın ilişki, Doğu Akdeniz denkleminde etkili bir konumlanmaya yol açtı. Mısır, Lübnan, Filistin'in Erdoğan hamleleriyle girdiği yeni konum, ABD ve tetikçisi siyonist İsraı-il-Rumlar, Yunanistan planlarını bozdu.



OLASI DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

8 Aralık 2024'te Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Türkiye'nin lehine gelişmeler yaşanması, İsrail ve yandaşlarında ciddi rahatsızlığa yol açtı. Bu bağlamda, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki anlaşmasının imzalanması da bölgesel güç dengesi ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması bakımından önemli bir gelişme olacak Doğu Akdeniz'deki kıyı uzunluğu ve Başkan Erdoğan'ın Libya ve son olarak İtalya ile kurduğu yeni denklem nedeniyle Türkiye ile yapılacak bir anlaşma, Suriye'ye daha geniş bir deniz yetki alanı imkanı sunacaktır. Bu sayede her iki ülke, İsrail'i ve peşine taktığı Rumların akıl dışı taleplerini dengeleyerek daha fazla deniz alanı kazanacaktır. Türkiye ile bir anlaşma, Suriye'nin denizcilik ve enerji çıkarlarıyla da uyumlu olacaktır çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerini araştırma ve işletme konusunda güçlü bir teknolojiye, altyapı ve birikime sahiptir. Enerji şirketleri ve araştırma gemileri aracılığıyla, Suriye'nin deniz yetki alanlarındaki kaynak arama faaliyetlerini hızlandırabilir ve bu alanlarda enerji rezervlerini keşfedip kullanmasını kolaylaştırabilir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güçlü bölgesel rolü, Suriye'nin bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerini güçlendirmesine de yardımcı olabileceği gibi, KKTC için de pek çok fayda sağlamasına imkan verecektir. Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığında, bu tarz bir gelişme iki devletli çözüm modeline verilen dolaylı desteği artıracak ve bölgedeki siyasi denklemlerde KKTC'nin statüsünü destekleyen bir anlayışın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Erdoğan-İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'nin Dolmabahçe sarayında buluşmaları tarihin önemli sayfalarında yer alacak. Yeni gelişmeler Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki siyasi, hukuki ve diplomatik üstünlüğünü pekiştirecek ve Türkiye'nin bölgesel denizcilik ve enerji projelerinde daha fazla etki sahibi olma kapasitesini artıracaktır. Cebelitarık'tan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan sahalardaki kilit aktör konumuna işaret etmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın AKDENİZ'DE KURDUĞU YENİ DENKLEM günümüzde bir önemli gelişmeyi daha gündeme getiriyor. Türk-Osmanlı İmparatorluğu zamanında AKDENİZ TÜRK GÖLÜ idi.Yüzyıllar sonra Türkiye'nin Akdeniz jeopolitiği Doğu Akdeniz'den Cebelitarık'a kadar yayılmış oluyor.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN-TÜRKİYE'NİN bugün geldiği küresel pozisyona dikkatle bakınız. Yeni Dünya düzeni inşa edilirken, her alanda yükselen Türkiye, Yeni Yüzyılın kilit ülkesi olarak yerini alıyor. Türkiye'nin yeni dünyaya geçerken önemini sadece Akdeniz jeopolitiği bağlamında değil askeri, siyasi, ekonomik, diplomatik ve sosyokültürel güç dengeleri başta olmak üzere hemen her kritik alanda vazgeçilmez düzeye taşıdığına tanık olmaktayız. ABD, Çin, Rusya ve Avrupa'nın küresel güç mücadelesinde bölgesel güçküresel aktör konumuyla, Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'da n Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara ve Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar hemen her cephede en kritik coğrafyalarda Türkiye'nin varlığı 'ezber bozan değişimlere' öncülük ediyor. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNDE AZİZ MİLLETİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN...