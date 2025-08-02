BÜLENT ERANDAÇ Katil Netanyahu nükleere neden göz dikti? Tüm yazıları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025







Katil soykırımcı- Siyonist Netanyahu eceline susadı. Karnı ağrıyor. Soykırımcı- katilin adamları masum Filistinlileri insanlık suçu işleyerek katlediyorlar. Medyası, beş para etmez ciğerleriyle KKTC ve Akkuyu Nükleer Santraline utanmadan, arlanmadan göz dikiyor. Bin yıl aşkın bir süredir dünyanın en kıymetli topraklarından bir tanesi Anadolu-Trakya-Kıbrıs Anayurdumuz. Asırlarca çok büyük Türk-İslam Medeniyeti oluşturduk, dünyaya adalet dağıttık, bazı dönemler yok olmanın eşiğine gelip küllerimizden yeniden doğduk. Emperyalist ülkelerin gözünün olduğu ANADOLU'yu elimizde tutarken yaslandığımız büyük değerlerimiz var. Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimiz ve geleneklerimize olan bağlılığımız, Müslümanlık inancımız ve vatanı milletimiz söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapabilecek Büyük millet ruhumuz var. Bu tarihi gerçekler ışığında, Türkiye'ye göz dikenleri bir kez daha yeriyoruz. Anadolu'ya, Trakya'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yan gözle bakan gözleriniz kör edilir. Türkiye'nin KADİFE ELDİVEN İÇİNDEKİ DEMİR YUMRUĞU bir gece ansızın yediğinizi görürsünüz.



BÜYÜK RESME BAKALIM

1900'lerin başında emperyal güçler İngiltere-Fransa kadım Osmanlı-Türk coğrafyasını cetvellerle çizdikleri haritaya göre Kürt kardeşlerımızı 4 ülkeye dağıttılar. 100 yıldır, İngilizlerin meşhur emperyalist mottosu, BÖL-PARÇALA-YÖNET taktikleriyle İslam coğrafyasının kanını içtiler, zulüm ve soykırım yaparak kirli emellerini yürütmenin peşindeler. Emperyalist ülkeler, terör örgütü PKK'yı bunları 4 ülkeye karşı potansiyel koz olarak kullanmayı planlamışlardı. 2001 yılında sözde ikiz kuleler operasyonu ile Irak'a çöktü Amerika. O dönemin Başkanı Oğul Bush, "Yeni Haçlı seferleri başladı" diye konuşmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Condalize Rice da, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi kapsamında, 22 MÜSLÜMAN ÜLKENİN SINIRLARI

DEĞİŞECEK demişti. 22 ülkenin içinde Türkiye de vardı. Ne oldu? Türkiye, 100 yıl önce cetvellerle çizilen Sykes-Picot anlaşmasını parçaladı. 7 Ekim 2023'te yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu'nın sözde vaat edilmiş topraklar fanteziyle İsrail'in çevresindeki AYRILIKÇI-BÖLÜCÜ çeteleri bölgesel hesapları için kullanmak istediğini hepimiz görüyoruz.

Netanyahu, bir taraftan terör örgütü PKK'yı Suriye ve Irak'ta kullanmanın peşine düştü. Diğer yandan sözde Arz-ı Mevud fantezisi üzerinden "Büyük İsrail" rüyası görmekteydi. Buna göre siyonistlerin işgal etmeyi düşündükleri haritaya tekrar tekrar bakalım.



ARZ-I MEVUD SINIRLARI

Fanteziye göre, Nil'den Fırat'a kadar toprakları işgal edeceğini sanıyorlar. Mısır NİL NEHRİ doğusu- Sina Çölü, Filistin, ÜrdünÖlüdeniz, Lübnan, Suriye, Irak, Kıbrıs, Türkiye'nin Güneydoğusu FIRAT NEHRİ. Katil Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırdı. Peki Netanyahu'nun bu rüyaları görmesini kimler sağlıyor? Derin ABD devleti içindeki silah Baronları, Küresel Çete, Avrupa'nın ekonomi kanallarını elinde tutan Siyonistler hayallere daldırıyor. KKTC VE AKKUYU NEDEN HEDEF? Soykırımcı Netanyahu yönetimine yakın Hayom gazetesi, KKTC'ye ve Akkuyu nükleer tesıslerıne göz diken bir analiz yayınladı. Gazete, Ankara'nın bölgedeki son yıllardaki adımlarının İsrail için giderek büyüyen bir tehlikeye dönüştüğünü iddia etti. Yazıda, "İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile koordinasyon içinde, adanın kuzeyini yanı KKTC'yı işgal etme rüyasıyla bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır" deniliyor. "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur" başlıklı analizde, KKTC'yı rum mezaleminden 50 yıldır koruyan Kahraman Türk Ordusu hedef alınıyor. Netanyahu'nun bilgisi dahilinde yayınlandığı düşülen küstah haberde, Türkiye'nin yalnızca konvansiyonel bir tehdit olmadığı, aynı zamanda Akdeniz kıyısındaki Akkuyu'da hızla ilerleyen nükleer projesiyle bu yıl faaliyete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Başkanımız Erdoğan'ın 2019'da "İsrail'in sahip olduğu nükleer silahlar varken Türkiye'ye yasak konulmasını kabul etmiyorum" sözleri hatırlatılarak, İsrail atom bombası varken, "Ankara'nın bağımsız uranyum zenginleştirmesi, nükleer silah geliştirme kapasitesine hızla geçiş yapabileceği anlamına geliyor" diyerek paniklemiş... 'Korkunun ecele faydası yoktur hatırlatırız... Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana ilk kez Türkiye'nin açıkça bölgesel hegemonya arayışına girdiği belirtilen analizde, İran gibi Ankara'nın da Hamas'a siyasi ve lojistik destek sağlayarak bölgesel istikrarı bozduğu, İsrail'i tehdit ettiği rüyası görüyorlar. Türkiye'nin uzun menzilli balistik 'TAYFUN' füzesi de İsrail'i çok korkutmuş. GAZAP (ÖFKE) FÜZESİ DE VAR UNUTULMASIN.



DENİZ VE HAVA HAKİMİYETİ

Türkiye'nin 2028'de hizmete girecek hayalet savaş uçağı 'Kaan' için seri üretime başladığı hatırlatılıyor. Ankara'nın Pakistan, Nijer ve Somali gibi ülkelerle ilişkilerini derinleştirdiği de vurgulanıyor. KKTC'nin ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz ve hava hâkimiyetini hedefleyen 'Mavi Vatan' doktrininden çok korktuklarını da yazıda yer alıyor. Soykırımcı Netanyahu'ya yakın gazete analizine göre, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki askeri varlığının İsrail'e yönelik tehdit kapasitesini artırdığından tedirginlik, katil Netanyahu,Suriye'yi bölmek için bazı dürzileri kullanmaya kalktı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da anlayacakları dilden, "MÜDAHALE EDERİZ" denince, moralleri bozulmuş. İsrail'in Yunanistan, Güney Kıbrıs Rumları, Mısır ve BAE ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek kendisini güven altına alacaklarmış.. İsrail'in, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine kesinlikle karşı çıkması ve Suriye ile yapılacak olası görüşmelerde Türk askeri varlığının sınırlandırılmasını talep etmesi gerekiyormuş! HADİ ORADAN. Golan tepeleri ve BM'nin tampon bölgesi işgalini daha ne kadar devam ettireceksiniz?



SONUÇ

EVET.YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR. TÜRKİYE YERİNİ ALIYOR. Sykes-Picot'la Ortadoğu haritalarının cetvelle çizildiği zaman bitti. 100 yıl sonra şartlar değişti. OSMANLI İMPARATORLUĞU KÜLLERİNDEN DOĞAN TÜRKİYE VAR. 23 yıldır aziz milletimizin destekleriyle Türkiye'yi istikrar içinde yöneten Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunları bozuyor. 2018'lerde Derin ABD-Irak'ın kuzeyi-Suriye'nin kuzeyi-Akdeniz terör koridorunu Türkiye nasıl paçavraya çevirdi? Yabancı servislerin planlarını da tek tek paçavraya çeviriyor. DAVUT KORİDORU FANTEZİSİ DE NİHAYETİNDE PAÇAVRAYA ÇEVRİLECEKTİR. 2024-Ağustos, Ahlat-Malazgirt'ten başlatılan, 2025 Haziran'da Derin ABD Avrupa'nın aparatı PKK prangasının kırılmasını sağlayan TERÖRSÜZ TÜRKIYE-TERÖRSÜZ BÖLGE MOTTOMUZ, başta ABD olmak üzere Avrupa İsrail'in nefesini kesiyor. SİYONİST NETANYAHU'NUN RÜYA GÖRMESİNE VESİLE OLAN SİYONİST SİLAH BARONLARI DİKKAT ETSİNLER, KEM GÖZLER KÖR EDİLİR.