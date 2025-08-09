Türkiye, Suriye PKK-SDG kıskacını daralttı

Katil-Soykırımcı- Gazze kasabı Netenyahu İsrail ile Suriye'yi bölme tezgahlarına giren Suriye PKKYPG- SDG'sine yönelik Türkiye kıskacını daralttı.

Suriye PKK-YPGSDG'nin Siyonist İsrail ile girdiği tezgahları çok yakından takip eden Türkiye, SDG'nin karanlık elebaşısı Şahin Abdi'nin nefes borularını tıkayan yeni bir hamle yaptı.



BAKAN FİDAN SURİYE'DE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok yönlü görüşmeler yapmak üzere aniden Suriye'ye gitti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Ahmed Es Şara ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan arasındaki çok yönlü değerlendirmeler hakkında aldığımız bilgiler şöyle:

1) Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesi yapıldı ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde duruldu.

2) Türkiye ve Suriye arasındaki Terörle mücadelede iş birliği değerlendirildi. Suriye'nin Türkiye'den talep ettiği güvenlik ve askeri desteğin detayları konuşuldu. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı vurgulandı.

Siyonist Netenyahu ile tezgahlara giren PKK/YPG/SDG ve DEAŞ'la mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesi yapıldı.

3) Katil-Soykırımcı Netenyahu- İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri, olası gelişmeler değerlendirildi.

(BU NOTLARI ASLA UNUTMAYALIM) APARAT PKKYPG- SDG SIYONISTLERE HIZMET EDIYOR. Birinci Dünya savaşından sonra İngiltere-Fransa kadim Osmanlı-Türk coğrafyasını cetvellerle çizdikleri haritaya göre Kürt kardeşlerimizi 4 ülkeye dağıttılar. İngilizler'in meşhur emperyalist stratejisi BÖL-PARÇALA- YÖNET taktikleriyle kirli emellerini yürütmenin peşindeler. Emperyalist ülkeler, terör örgütü PKK'yı da 4 ülkede kurmuşlar, bunları Türkiye, Suriye, Irak ve İran'a karşı potansiyel koz olarak kullanmayı planlamışlardı. 7 Ekim 2023'te yeni bir tezgah kurdular. Katil-Soykırımcı- Siyonist Netenyahu'nun sözde vaat edilmiş Topraklar (Arz-mevud) fantezisiyle İsrail'in çevresindeki AYRILIKÇI ve BÖLÜCÜ çeteleri bölgesel hesapları için kullanmak istediğini hepimiz görüyoruz. Netenyahu, bir taraftan terör örgütü PKK'yı (YPG-SDG) Suriye ve Irak'ta kullanmanın peşine düştü.

Diğer yandan sözde Arz-ı mevud fantezisi üzerinden "Büyük İsrail" rüyası görüyor. DERİN ABD'NİN BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİ

MASANIZDAN HİÇ EKSİK ETMEYİNİZ. HER AN KARŞIMIZA ÇIKABİLİR... ABD Dışişleri Bakanı Condalize Rice da "22 MÜSLÜMAN ÜLKENİN SINIRLARI DEĞİŞECEK" demişti. 22 ülkenin içinde Türkiye'de vardı. Ne oldu? Türkiye, 100 yıl önce cetvellerle çizilen Sykes- Picot anlaşmasını parçaladı)

4) Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de konuşuldu. Türkiye- Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda iş birliği imkanları gelişiyor. Önceki günlerde Türkıye'den Halep'e doğal gaz akışı başlamıştı. MGK VE MİLLİ SAVUNMA'DA DEMİR

YUMRUK HAZIRLIĞI... 30 Temmuz 2025 günü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ardından 6 maddelik bildiri yayımlanmıştı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen gelişmeler değerlendirildi. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katledilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edildi. Bu süreçte yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizildi.



MSB'DEN SERT UYARI

İSRAIL: İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askerî neticeleri değerlendirilmiş, hâlihazırda daha ciddi kırılganlıklarla malul olan Ortadoğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edildi. Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunuldu.

MSB'den sert uyarı: "PKK-YPGSDG terör örgütü sahada 10 Mart anlaşmasına uygun hareket etmiyor; saldırıları Suriye'nin bütünlüğüne zarar veriyor." Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye PKK-YPG-SDG' nin Şam yönetimiyle 10 Mart'ta yaptıkları "entegrasyon anlaşmasına" uygun hareket etmediğini ifade ederek "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir" açıklamasında bulundu. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasına işaret eden Bakanlık kaynakları, "SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır" ifadelerini kullanırken, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir" diyerek son durumu değerlendirdiler.

MGK toplantısı öncesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin "vakit kaybetmeden, gönüllülük içerisinde merkezi hükümetle anlaşmaya varması" gerektiğini söylemişti.

SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen her olayı çok yakından takıp ediyor. Suriye üzerinde tezgah kuran Katil Netenyahu ve Fransa -Avrupa ülkelerinin yaptıklarını çok iyi analiz ediyor. ABD Başkanı Trump'ın yakın dostu ABD Ankara Büyükelçisi Barack'ın Suriye PKK-YGP-SDG hakkındaki açıklamaları, olumlu olarak Değerlendiriliyor. Lakin, her gelişme de İHTİYATLI İYİMSERLİK içinde karşılarken, Suriye'yi bölmek isteyen derin mahfillere göre de hazıranmış TÜRKİYE-A.B.C Suriye planları da masada tutuluyor. A.B.C planları içinde, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ VE KADİFE ELDİVEN İÇİNDEKİ TÜRKİYE'NİN DEMİR YUMRUĞU KİRLİ SENARYO İLE HAZIRLAMIŞ DERİN ABDFRANSA-

İSRAİL'E KARŞI HER DAİM HAZIR OLDUĞUMUZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN. DERİN MANASI OLAN ATASÖZÜMÜZ. "NUSH İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR" ANLAŞILDI MI?