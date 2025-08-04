Türkiye’nin Mavi Vatan’da yeni stratejik hamlesi

TÜRKİYE, KUZEY EGE'DE GÖKÇEADA VE AKDENİZ'DE FİNİKE'DE DENİZ KORUMA ALANI İLAN ETTİ. Bunun anlam ve önemi çok büyük. Detaylarını aşağıda vereceğim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bağımsız Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade eden Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay stratejileri ilmek ilmek örülüyor.

Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktörlüğünü perçinlemekte olan bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklerken, her gün yeni program devreye sokuluyor. Bilindiği gibi, MAVİ VATAN doktrini Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve bu bölgelerdeki stratejik, ekonomik ve askeri çıkarlarını ifade ediyor.

DENİZ KORUMA ALANI

TARİH: 24 TEMMUZ 2025.

Başkanımız Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeyde ile Akdeniz jeopolitiğine damga vuracak hamle yapmıştı. Bu hamlenin öncesinde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 24 TEMMUZ 2025 günü MAVİ VATAN'da çok önemli stratejik bir hamle yaptı. TÜRKIYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 24 Temmuz 2025'te Resmi Gazete yayımlamıştı.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatları için bu kurul (özellikle EGE DENİZİ kapsamında) tarihi görevler yapacak. Bu kurulun anlam ve önemi şu: TÜRKİYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu'nun sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kurul, düzenli toplanarak, Türkiye'nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmesinin yanı sıra bu konuda kurumlararası koordinasyonu sağlaması amaçlanıyor. Yunanistan'ın 21 Temmuz'da İyon ve Ege Denizlerinde iki deniz parkı ilan etmıştı.

Ardından Ege Denizi'nde, deniz parkı ilan etmeye kalktı. Dışişleri Bakanlığımız anında gardını aldı. "Yunanistan'ın tek taraflı adımlarını ve Ege'de fiili durum yaratılmasını Türkiye kabul etmeyeceğini herkes bilmelidir." Türkiye geçen aylarda tüm denizlerini kapsayan Deniz Mekansal Planlaması'nı kamuoyuna açıklamıştı. 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, TÜRKİYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu ülkemizin mukabil adımları atmaya devam ettiğine işaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların eşgüdümünde, deniz koruma alanlarına ilişkin bir süredir yürütülen çalışmaların tamamlandığını paylaşan kaynaklar, "Kuzey Ege'de Gökçeada açıklarında ve Akdeniz'de Finike açıklarında deniz koruma alanları ilan edildi. Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları ulusal Deniz Planlama Haritasına eklendi.

Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetler arası Oşinografi Komisyonuna (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi."

PERDE ARKASI

Dışişleri Kaynakları, Türkiye'nin Yunanistan'a EGE DENİZ PARKI konusunda gelişmeleri takip ederek mukabil adımlar atacağını belirten kaynaklar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümüne dair tutumun Türkiye tarafından muhafaza edildiğini vurguladılar. Yunanistan'ın İyon ve Adalar (Ege) Denizlerinde kurmak istediği deniz parkları konusunun arka planını tecrübelı stratejistler değerlendirdi:

"Yunanistan, biri İyon Denizi'nde, diğeri de Adalar Denizi'nde olmak üzere 2 deniz parkı ilan edeceğini açıkladı. Bu yöntemle Yunanistan, Adalar Denizi'nde hakimiyetini artırmayı hedefliyorlar." Adalar Denizi'nde ilan edilecek deniz parkının yeri resmi olarak açıklanmasa da Yunan basınına göre ilki Milos Adası'nın (Değirmenlik) batısından Nisiros Adası'na (İncirli) kadar uzanan ve 11 ada ile adacığı kapsayan bölümün 3 bin milkare olduğu belirtildi. Bu bölüm, Adalar Denizi'nin güneyinden başlayıp güneydoğu istikametinde devam eden, Batı Anadolu'da Datça yarımadasının karşısına kadar uzanan bir mevkiyi kapsıyor.

(Ege Denizi'nin güneyinde, Milos Adası'ndan Koç Baba Adası'na kadar uzanan alan. Helen Çukuru denilen bölge, Helen Yayı'na paralel olarak Helen Dağları, İyon Adaları, Girit, Rodos, Dinarid ve Helenid dağlarının yayılım hattından güneybatı istikametinde Türkiye'ye uzanıyor ve Toros Dağları'na bağlanıyor.)

İNŞA EDİLMESİ MÜMKÜN

Yunanistan'ın, Girit ve Rodos adalarının dışsal sınırına uzanması, devamında Batı Anadolu'nun kıyı şeridine kadar gelmesi ve bu hat üzerinde muhtelif zamanlarda ve mekanlarda farklı deniz parkı inşa etmesi mümkün olabilecektir.

Projenin gerçekleşmesiyle beraber Yunanistan, daha önce elde edemediklerini bu şekilde ekolojik sistemin koruyucusu sıfatıyla elde edebileceğini düşünüyor. Ankara Yunanistan'ın planlarına tepki göstererek, Yunanistan'ın egemenliği tartışmalı gri bölgelerde deniz parkı kurarak sorunları karmaşık hale getirdiğini belirtti. Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde Girit, Rodos ve Batı Anadolu hattının dışsal sınırı üzerindeki bulunacak deniz parklarının kurulması ve Türkiye'yle yaşanması muhtemel gerginliğe işaret etmektedir. Bu durumda Güney Kıbrıs Rumları da çevreci gerekçelerle Kıbrıs'ın çevresinde deniz parkı sahaları ilan etmeyi gündeme getirebilir. Buna göre Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz parklarının koruma sahaları bir düzlemde birleşirse ve koruma kalkanı adı altına yeni bir güvenlik konsepti kurulursa nelerin yaşanabileceğini düşünmek hiç de zor değildir.

SONUÇ

TÜRK Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz parkı bahanesiyle kurulmak istenen güven duygusunu istismar ettiğini, uluslararası anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsünü değiştirmeye çalıştığını ve yaratılmak istenen fiili durumun kabul edilmeyeceğini NET BİÇİMDE ORTAYA KOYDU. EVET. Türkiye çevre denizlerine daha fazla sahip çıkıyor. Finike açıklarında "Finike Denizaltı Dağları Özel Çevresi ve Fethiye-Kaş açıklarında tesis edilen DKA ile birlikte, Türkiye'nin Akdeniz'de koruduğu çevre alanları kapsamının genişlemesiyle Türkiye, çevre denizlerine sahip çıkıyor. TÜRK DONANMASI BAYRAK GÖSTERİYOR. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 24 TEMMUZ 2025 günü MAVİ VATAN'da çok önemli stratejik bir hamle yaptı. TÜRKIYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatları için (özellikle EGE DENİZİ kapsamında) tarihi görevler yapacak. NOKTA.