Kafkasya’da müthiş gelişmeler

Trump, Aliyev ve Paşinyan ile Beyaz Saray'da görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da 8 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarafından çok dikkatle takip edecek. Amerikan'ın büyük gazetesi Washington Post: Barış anlaşması yapılabilir manşeti attı. Cumhurbaşkanımıza can kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la kurduğu etkin temaslarda. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış için çok olumlu bir iklim oluşturduğundan Kafkasya jeopolitiği için çok önemli günler yaşanacak demektir.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Erdogan, Aliyev ve Trump Asya devletler birliğini ilmek ilmek ördüler. Erdogan Aliyev ile Paşinyan arasındaki bir çok temasın kurulmasında rol aldı.

Son altı ay içinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanımızı Türkiye de ziyaret etti. Başka ülkelerde yapılan başbakan görüşmeleri önemli gelişmeleri sağlamıştı. Trump'ın Putin'i sıkıştırmak için yaptığı son hamle Erdoğan'ı çok önemli konuma taşıdı. Erdoğan'ın Azerbaycan ile Ermenistan'ı barış anlaşmasına çok yaklaştığı bir süreçteyiz. Paralel olarak büyük hayali ZENGEZUR KÜRESEL KORİDORU'da yoğun temaslara konu oluyordu.

Trump'ın Aliyev ve Paşinyan'la beyaz sarayda görüşmesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından çok yakından takip edeceği ve büyük olasılıkla cumhurbaşkanının da devreye gireceği yeni Kafkasya jeopolitik diplomasisine konu olacak.

REKABET KIZIŞIYOR

Ermenistan üzerinden ABD-Rusya rekabeti kızışıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan can kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında sıcak ilişkiler sürerken, ABD Başkanı Trump'ın bir anda Kafkasya'ya yönelmesi elbette Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Son gelişmeler, iki küresel gücün Türkiye'nin de ilişkilerini iyileştirdiği Ermenistan üzerinde askeri anlamda hareketliliğini dikkatle takip etmekte yarar var.

DİPLOMASİ ATAKLARI

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sıcak iş birliği için diplomasi ataklarını sürdürürken ABD'nin Ermenistan'a yönelmesinin arka planına bakalım. Trump geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı ile Rusya lideri Putin'in çok yakından takip edeceği hassas bir görüşme yaparken, ABD ile Ermenistan'ın 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak tatbikatı da dikkatlerden kaçmamalı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Eagle Partner 2025 tatbikatları barış gücü görevleri ve tıbbi tahliye prosedürlerine odaklanacak.

Tatbikata Ermeni barış gücü tugayının personeli ile Avrupa ve Afrika'daki ABD ordusu birlikleri ve Kansas'taki Amerikan Ulusal Muhafızları katılacak.

Bilindiği gibi Ermenistan'da Paşinyan yönetimi, ilk aşamada ABD başta olmak üzere Batı desteğiyle iktidara gelmişti. Bu iletişim, özellikle ABD ile bağlar giderek güçlendirildi. İki ülkenin ortaklık anlaşması kapsamında ABD, Ermenistan'ın sınır güvenliği yeteneklerini geliştirmek için 27 milyon dolar, savunma sektörü reformları için ise 18 milyon dolar finansman sağlamış durumda. ABD'nin son hamlesi yeni gelişmelere konu olacağa benziyor. Rusya lideri Putin'in Ermenistan üzerindeki nüfuzunu kolay kolay Batı'ya, özellikle de ABD'ye kaptırmak istemeyeceği bir gerçek.

KAFKASYA HAREKETLİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kafkasya'da da hem Putin hem Trump ile etkin diyalog içinde olması sonucu Erdoğan ve Aliyev çok önemli bir konumda yer alacak demektir.

Bu durum Türkiye ve Azerbaycan'ı da yakından ilgilendirdiği için gelişmeleri yakından takip etmekte fayda olacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Azerbaycan ve Ermenistan barışını sağlama çalışmalarında çok önemli bir sonuç. Gelecek 100 yıl için çok stratejik. Zengezur Koridoru'nun açılmasına vesile olacak. İki küresel güç ABD ve Rusya Kafkasya'da hakimiyetten çekilmesi için Erdoğan ve Aliyev arabulucu olarak devreye girebilir. Hem Türkiye ye hem de ABD'ye açılmak isteyen Paşinyan'ın kaderini Türkiye ve Azerbaycan belirleyecek demektir.

Kafkasya jeopolitiğinde Türkiye ve Erdoğan konumunu değerlendirirken.

Tump'ın Beyaz Saray'da kardeşimiz Aliyev ve Paşinyan ile cuma günü yapacağı görüşme önemli gelişmelere konu olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna savaşını bitirmek için Trump ile Putin'i bırakmaya getirme diplomasisi sürüyor.

İki lideri İstanbul'da bırakmaya getirirse Erdoğan Kafkasya açmazını da çözmeye vesile olabilir. Nihayetinde Azerbaycan ile Türkiye arasında direkt tarihi bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru için de kum saati çalışıyor demektir.